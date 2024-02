OM – Ménès balance : « c’est une sortie pour moi totalement scandaleuse, choquante et déplacée »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans son émission « Face à Pierrot », Pierre Ménès a fustigé le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia, sur le passage de son interview concernant Clauss.

Je dirais que déjà c’est le genre de choses où on voit que le gars débute parce que c’est pas possible de sortir une saucisse pareil. Surtout quand tu arrives derrière Longoria et Gattuso c’est à dire qu’on a l’impression que les trois ont centré le problème de Marseille sur Jonathan Clauss. Alors qu’il suffit de regarder un match de l’équipe de Marseille pour voir que le problème est beaucoup plus important que juste le rendement de ton latéral droit ou ton côté droit. C’est une sortie pour moi totalement scandaleuse, choquante et déplacée. T’as pas le droit de jeter à la vindicte populaire un joueur comme ça.

En plus c’est complètement con parce que c’est certainement un des joueurs de l’OM qui a la plus grosse valeur marchande, en tout cas qu’il avait. Parce que les clubs qui vont se positionner sur Clauss la saison prochaine ils vont pas dire à l’OM, dites donc les gosses c’est quoi votre prix ? Ils vont dire bah attendez vous en voulez pas, vous le trouvez nul, nous on le veut bien. Donc c’est une lourde erreur. Comme quoi il ne suffit pas d’être bien habillé et de se mettre du gel dans les cheveux pour éviter de dire des conneries.

L’OM au moins européen la saison prochaine ?

Ça n’en prend pas le chemin. Ça n’en prend pas le chemin parce que la défaite d’hier est pondérée par la défaite de Monaco, la défaite de Nice. Mais Rennes a gagné, Lens a fait match nul, Paris on n’en parle même plus… Lille a gagné et je pense que ça va commencer à être très très dur pour Marseille. Et très franchement, c’est pas mérité. Même si je suis en bleu ciel…