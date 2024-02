OM – Montpellier (4-1) : L’effet Gasset !

C’est finalement Ndiaye qui égalise sur un superbe but d’une frappe puissante pleine lucarne après un contrôle orienté bien inspiré (1-1, 30′)

Marseille prend confiance et se montre plus tranchant. Les olympiens enchaînent les centres et les frappes. Sur un service de Mbemba, Aubameyang n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. (2-1,43′). Juste avant la pause Lopez est de nouveau sauvé par son poteau (45′).

La seonde période est à sens unique. L’OM continue de domine largement les débats et Aubameyang réalise un doublé sur pénalty suite à une faute sur Ndiaye (3-1, 62′). En fin de match, les olympiens creusent lécart grace à un bon débordement de Sarr côté droit et un centre qui pousse le défenseur du MHSC Sacko à la faute en inscrivant un but contre son camps (82′, 4-1).

Le match commence très mal pour l’OM. Un dégagement complètement raté et Samuel Gigot offre une passe décisive à l’attaquant de Montpellier Al Tamar lequel trompe Lopez d’une tête à bout portant (5′, 0-1). Le vélodrome tremble, les olympiens sont tout proches de la rupture une nouvelle fois. Jordan Ferri touche le poteau sur une frappe lourde de 20 mètres (10′). Marseille peine à développer son jeu face au bloc bas et solide de Montpellier qui ne laisse aucun espace.