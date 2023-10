OM : Que se passe-t-il avec Mbemba ?

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

L’OM a mené deux fois au score mais s’est pourtant incliné 3-2 à Monaco. La faute à une défense friable et des absences dans le placement et les duels. Voici la note et l’appréciation de Chancel Mbemba lors de ce match.

Pour le premier match de Gennaro Gattuso comme coach de l’OM, cela a très bien débuté. Sur la première action olympienne, Aubameyang a été servi côté gauche, il centre parfaitement pour Ngiaye qui rate sa reprise mais marque quand même. Une première action réussie mais vite gâchée par de l’attentisme sur une touche, Akliouche frappe fort au premier poteau,. Gigot redonnera l’avantage à l’OM, mais Balogun égalisera. L’OM va encore prendre un but en début de seconde période, et se montrera ensuite incapable de marquer à l’image d’un Aubameyang encore maladroit. Le calendrier est plus compliqué et l’OM vient d’enchainer deux défaites.

La note de Chancel Mbemba : 3/10

Son appréciation

Que se passe-t-il avec Mbemba ?

C’était l’homme fort de la défense de Tudor la saison dernière, auteur de prestations de haut vol au point de faire oublier Saliba. Mais suite à la défaite face à Annecy, quelque chose semble s’être cassé. Moins utilisé par Tudor en fin de saison, il a été donné partant en début de mercato et il était remplaçant à l’arrivée de Marcelino. S’il a retrouvé une place de titulaire, il n’est plus le défenseur solide et confiant que l’on a connu. Fébrile dans son placement, souvent en retard et peu en réussite dans ses relances, il est impliqué dans les trois buts encaissés. De gros doutes et une place dans le onze qui pourrait être remise en question.

