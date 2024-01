OM : Trois joueurs de plus face à Lyon !

Si Gennaro Gattuso va devoir encore patienter pour retrouver Chancel Mbemba qui s’est qualifié pour les quarts de la CAN avec la RDC, le coach italien de l’OM va récupérer 3 joueurs pour le déplacement à Lyon ce dimanche !

Après son match nul 2-2 face à Monaco samedi soir, l’OM va devoir rapidement retrouver la victoire pour relancer sa remonter au classement. Cela passe par un gros match face à Lyon qui a perdu face à Rennes et va devoir aussi prendre des points. Si Chancel Mbemba a prolongé son aventure à la CAN avec la RDC, Gennaro Gattuso va pouvoir récupérer 3 joueurs pour ce match face à l’OL.

Gigot, Moumbagna et Merlin disponibles face à Lyon

En effet, Gattuso va déjà récupérer Samuel Gigot qui était suspendu face à Monaco pour une accumulation de 3 cartons jaunes. De plus, le technicien italien va pourvoir compter sur deux nouvelles recrues. Faris Moumbagna a lui été éliminé de la CAN avec le Cameroun et devrait débarquer à Marseille cette semaine. De plus, la dernière recrue Quentin Merlin, qui sera présenté ce lundi après midi à la presse à 14h30, sera opérationnel pour ce match.

Au micro des journalistes, le buteur s’est d’abord réjoui de sa récente signature mais a glissé une déclaration qui pose quelques questions ! En effet, le Camerounais affirme n’avoir ni parlé avec Gattuso ni avec Pablo Longoria mais seulement avec Mehdi Benatia.

« C’est un peu le rêve. Jamais je n’aurais pensé signer à l’OM, expliquait Faris Moumbagna avec un grand sourire après la victoire du Cameroun à la CAN face à la Gambie. Et aujourd’hui je suis joueur de l’OM et voilà. C’est juste le travail et il faut continuer de travailler. Partir en Norvège et maintenant me retrouver à l’OM c’est juste une satisfaction qu’il faut continuer de remplir. Après je sais qu’il y a beaucoup d’attente, de gros enjeux. Il va falloir beaucoup travailler. Les supporters vont me découvrir. Mais si je dois leur donner un avant-goût de ce que je suis, il y a la vitesse, la finition, du jeu aérien. Je ne lâche rien. Je donne beaucoup sur le terrain, j’aide mes coéquipiers. Quand tu arrives dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attentes. Je ne me retiens pas. Je veux arriver et tout casser, être titulaire et marquer des buts pour les fans de l’OM .Tout ce qu’il y a à faire sur le terrain pour aider l’équipe, je le fais. J’ai parlé avec Medhi (Benatia) mais pas encore avec Gennaro Gattuso ou le président. Mais après j’ai eu un bon feeling avec Medhi donc ça va, je suis rassuré. Bien sûr il y a des frissons. Quand je regardais la Ligue 1 à la télé, quand j’étais au Cameroun avant de voyager, c’était juste quelque chose d’incroyable. Et aujourd’hui je vais vivre ça donc j’ai vraiment hâte d’arriver au Vélodrome ».