Vente OM : Petit veut un grand ménage au club et « un nouveau repreneur » !

La crise continue à l’OM. Après la nouvelle défaite face à Monaco (3-1), le club marseillais traverse une période délicate. Pour Emmanuel Petit, l’OM doit repartir sur une feuille blanche ou espérer éventuellement une reprise du club…

Sur RMC, Emmanuel Petit s’est exprimé sur la situation actuelle de l’Olympique de Marseille. Pour le champion du monde 1998, afin de subvenir au problème du club, il faudrait repartir à zéro…

Un repreneur avec une nouvelle feuille de route et un projet ambitieux – Emmanuel petit

« Il faut anticiper car financièrement Marseille n’a pas le luxe d’attendre. La question que je me pose est : est-ce qu’il faut repartir sur une feuille blanche ? Licencier le staff ou faire partir une partie du vestiaires ? Moi je pense qu’il faut d’abord finir la saison car Marseille n’a pas les moyens financiers de licencier. Il y a encore des éléments de qualités qui doivent continuer l’aventure avec l’OM. En revanche, je ne sais pas ce que Longoria a en tête concernant les futurs joueurs ou entraîneurs. Je ne connais pas les finances du club, les conditions de contrat de certains joueurs, ni les prêts. L’idéal serait de repartir sur une feuille blanche mais est-ce que l’OM en a la possibilité ? J’en suis presque à me demander s’il y a pas une 2e option. Un repreneur avec une nouvelle feuille de route et un projet ambitieux. »Emmanuel Petit – Source : RMC (25/01/2021)