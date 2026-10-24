Leonardo Balerdi a signé une entrée décisive avec l’AS Roma ce samedi. Remplaçant au coup d’envoi, l’ancien défenseur de l’OM a inscrit deux buts pour permettre à son équipe d’arracher un nul à Naples (3-3). Une performance saluée par la presse italienne, après plusieurs prestations contrastées.

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Balerdi égalise deux fois pour sauver la Roma

Les Romains étaient menés 2-0 lorsque Gian Piero Gasperini a lancé Leonardo Balerdi à la 58e minute, à la place de Mario Hermoso. Averti trois minutes plus tard pour une faute sur Rasmus Hojlund, l’Argentin s’est ensuite distingué dans la surface adverse.

À la 74e minute, sur un corner prolongé par Evan Ndicka puis dévié par Santiago Castro, l’ancien Marseillais a conclu à bout portant. Un premier but qui a permis à la Roma de revenir à 2-2, avant que Naples ne reprenne l’avantage.

Balerdi a finalement surgi une deuxième fois à la 89e minute, reprenant de la tête un centre de Wesley pour fixer le score à 3-3. Cette égalisation a provoqué les protestations du banc napolitain, qui réclamait une faute du défenseur sur Sam Beukema. Massimiliano Allegri a été expulsé pour ses contestations.

Le premier but de Leonardo Balerdi 🇦🇷 sous les couleurs de la Roma. #ExOM #TeamOM https://t.co/0w1miIYviy — Actu OM (@ActuO_M) October 24, 2026↗

Des notes jusqu’à 8/10 dans la presse italienne

La prestation de Leonardo Balerdi a été récompensée par un 8/10 dans Eurosport Italie, qui a notamment apprécié son efficacité offensive et son adaptation au jeu de Gasperini. CalcioNews24 et Napoli Magazine lui ont, de leur côté, attribué 7,5/10, d’après les appréciations relayées par Le Phocéen.

Ce doublé intervient alors que l’Argentin doit composer avec la concurrence de Mario Hermoso, Evan Ndicka et Gianluca Mancini. Avant cette rencontre, Il Romanista évoquait sa difficulté à s’installer durablement dans l’équipe de départ.

Sa récente entrée contre le Real Madrid, en Ligue des champions, lui avait valu des critiques. Il avait ensuite obtenu un 7/10 dans Il Romanista lors de la victoire contre le Slovan Bratislava (4-0). À Naples, l’ancien Olympien a cette fois directement pesé sur le résultat : ses deux égalisations ont rapporté un point à la Roma.