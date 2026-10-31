La Ligue 1 connaît une forte progression de sa visibilité hors de France. La Chine, le Brésil et le Japon figurent parmi les marchés les plus dynamiques, tandis que la LFP continue d’étendre son réseau de diffuseurs.

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Alors que la Ligue de football professionnel doit relancer un appel d’offres pour les droits TV sur le territoire français, le championnat de France affiche des résultats en hausse à l’étranger. Selon les données rapportées par RMC Sport, la Ligue 1 touche désormais environ 3 milliards de personnes dans le monde, soit 800 millions de plus grâce aux accords signés en début d’année. Son intérêt global a également progressé de 11 % par rapport à la saison 2024-2025.

La Chine porte les audiences mondiales

La Chine constitue l’un des principaux moteurs de cette croissance. Le match entre Lille et Troyes, programmé↗ un dimanche après-midi en France, a réuni 2,15 millions de téléspectateurs en moyenne sur le territoire chinois, tandis que 13 millions de personnes ont regardé au moins une minute de la rencontre. La diffusion sur la chaîne publique CCTV repose sur des négociations menées par les services de la LFP, qui disposent d’un bureau dans le pays depuis 2017.

L’Afrique subsaharienne reste toutefois la première zone d’audience de la Ligue 1, avec environ un tiers du total mondial, devant la Chine et la zone MENA. La chaîne vietnamienne VTVcab dépasse régulièrement les 200 000 téléspectateurs pour les matchs diffusés, tandis que le classement du début de saison place Lille-Troyes, OM-PSG et Brest-PSG dans le top 3 mondial.

Nous sommes dans un cercle vertueux : l’intérêt grandit, l’exposition progresse et de nouveaux diffuseurs nous rejoignent.

Le Brésil profite de l’effet Filipe Luís

Le Brésil représente un autre marché stratégique pour la LFP, avec un potentiel annoncé de 200 millions de téléspectateurs. La Ligue 1 y est notamment diffusée gratuitement sur YouTube par CazéTV, mais aussi par XSPORTS et CNN Brasil. La rencontre Metz-Lyon avait attiré 416 000 téléspectateurs brésiliens lors de la saison 2025-2026. L’arrivée de Filipe Luís à Monaco a également renforcé l’intérêt local pour le club de la Principauté. D’après les chiffres communiqués, les audiences de l’AS Monaco ont triplé au Brésil, et PSG-Monaco a atteint 250 000 téléspectateurs en moyenne, soit le meilleur score de l’histoire du club dans ce pays.

Le Japon et le Mexique ciblés par la LFP

Au Japon, DAZN a quadruplé ses audiences en un an, dans un contexte où plusieurs joueurs offensifs de la sélection nationale évoluent en Ligue 1. La LFP souhaite également accélérer au Mexique, où le championnat est disponible sur FOX et où elle identifie un potentiel d’audience et de revenus pour les clubs. La Ligue 1 compte actuellement 56 diffuseurs internationaux dans 215 territoires. Les droits internationaux représentent environ 130 millions d’euros par saison et sont en grande partie reversés aux clubs disposant d’un indice UEFA.