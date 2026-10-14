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Ligue des champions : soirée noire pour Lens et Lille, les cadors bousculés ! Le programme de ce mercredi !

Par La Redaction FCM - Publié le - Mis à jour le
LISBON, PORTUGAL - AUGUST 18: The UEFA Champions League Trophy is seen pitch side prior to the UEFA Champions League Semi Final match between RB Leipzig and Paris Saint-Germain F.C at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on August 18, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images) By Icon Sport - --- - Estàdio da Luz - Lisbonne (Portugal)

Le LOSC s’est lourdement incliné sur la pelouse d’Arsenal (3-0), mardi 13 octobre, lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Lens a également perdu, tandis que plusieurs favoris européens ont connu une soirée compliquée. La compétition se poursuit ce mercredi avec neuf rencontres, dont Manchester City–PSG et Roma–Real Madrid.

Le LOSC résiste une heure, puis craque en sept minutes

Lille repart de Londres sans le moindre point. Les joueurs de Davide Ancelotti ont pourtant tenu jusqu’à la pause face aux Gunners, avec un score de 0-0 à la mi-temps. Ils avaient même trouvé le chemin des filets par Ayase Ueda à la 24e minute, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Arsenal a finalement fait la différence en quelques minutes. Jurriën Timber (64e), Eberechi Eze (67e) et Bukayo Saka (71e) ont successivement marqué, faisant basculer une rencontre jusque-là indécise au tableau d’affichage. Entré en seconde période, Olivier Giroud a reçu une ovation du public de l’Emirates pour son retour dans son ancien stade.

Déjà battu par le Betis Séville lors de la première journée (2-3), le LOSC reste à zéro point après deux rencontres. La soirée n’a pas davantage souri au RC Lens, dominé à Bollaert par le Sporting CP (0-2).

L’Inter surpris, le Bayern accroché : tous les résultats de mardi

Le Club Bruges a signé l’une des performances de la soirée en s’imposant sur le terrain de l’Inter Milan. Le Bayern Munich a, lui, dû se contenter d’un nul chez les Norvégiens de Viking, malgré un doublé de Harry Kane. Barcelone et l’Atlético de Madrid ont en revanche remporté leurs rencontres.

Rencontre Score
Lens – Sporting CP 0-2
Sabah – Slavia Prague 2-0
Arsenal – Lille 3-0
Atlético de Madrid – Manchester United 2-0
Inter Milan – Club Bruges 3-4
Galatasaray – FC Barcelone 1-4
RB Leipzig – PSV Eindhoven 1-0
Viking – Bayern Munich 3-3
Villarreal – Naples 3-1

Le programme complet de ce mercredi soir

La deuxième journée se poursuit ce mercredi 14 octobre, avec deux rencontres dès 18h45, puis sept affiches à 21 heures. Le PSG se déplace à Manchester City, tandis que le Real Madrid affronte la Roma en Italie. Liverpool ouvrira sa soirée européenne sur le terrain du LASK.

Horaires indiqués en heure française.

Horaire Rencontre
18h45 Feyenoord – Côme
18h45 LASK – Liverpool
21h00 Manchester City – PSG
21h00 Roma – Real Madrid
21h00 Aston Villa – Fenerbahçe
21h00 Betis Séville – FC Porto
21h00 Bodø/Glimt – Borussia Dortmund
21h00 Shakhtar Donetsk – AEK Athènes
21h00 Slovan Bratislava – Stuttgart

Après les défaites de Lille et Lens, Paris sera le dernier représentant français en lice lors de cette deuxième journée de C1.

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