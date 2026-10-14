Ligue des champions : soirée noire pour Lens et Lille, les cadors bousculés ! Le programme de ce mercredi !

Le LOSC s’est lourdement incliné sur la pelouse d’Arsenal (3-0), mardi 13 octobre, lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Lens a également perdu, tandis que plusieurs favoris européens ont connu une soirée compliquée. La compétition se poursuit ce mercredi avec neuf rencontres, dont Manchester City–PSG et Roma–Real Madrid.

Le LOSC résiste une heure, puis craque en sept minutes

Lille repart de Londres sans le moindre point. Les joueurs de Davide Ancelotti ont pourtant tenu jusqu’à la pause face aux Gunners, avec un score de 0-0 à la mi-temps. Ils avaient même trouvé le chemin des filets par Ayase Ueda à la 24e minute, mais son but a été refusé pour hors-jeu.

Arsenal a finalement fait la différence en quelques minutes. Jurriën Timber (64e), Eberechi Eze (67e) et Bukayo Saka (71e) ont successivement marqué, faisant basculer une rencontre jusque-là indécise au tableau d’affichage. Entré en seconde période, Olivier Giroud a reçu une ovation du public de l’Emirates pour son retour dans son ancien stade.

Déjà battu par le Betis Séville lors de la première journée (2-3), le LOSC reste à zéro point après deux rencontres. La soirée n’a pas davantage souri au RC Lens, dominé à Bollaert par le Sporting CP (0-2).

L’Inter surpris, le Bayern accroché : tous les résultats de mardi

Le Club Bruges a signé l’une des performances de la soirée en s’imposant sur le terrain de l’Inter Milan. Le Bayern Munich a, lui, dû se contenter d’un nul chez les Norvégiens de Viking, malgré un doublé de Harry Kane. Barcelone et l’Atlético de Madrid ont en revanche remporté leurs rencontres.

Rencontre Score Lens – Sporting CP 0-2 Sabah – Slavia Prague 2-0 Arsenal – Lille 3-0 Atlético de Madrid – Manchester United 2-0 Inter Milan – Club Bruges 3-4 Galatasaray – FC Barcelone 1-4 RB Leipzig – PSV Eindhoven 1-0 Viking – Bayern Munich 3-3 Villarreal – Naples 3-1

Le programme complet de ce mercredi soir

La deuxième journée se poursuit ce mercredi 14 octobre, avec deux rencontres dès 18h45, puis sept affiches à 21 heures. Le PSG se déplace à Manchester City, tandis que le Real Madrid affronte la Roma en Italie. Liverpool ouvrira sa soirée européenne sur le terrain du LASK.

Horaires indiqués en heure française.

Horaire Rencontre 18h45 Feyenoord – Côme 18h45 LASK – Liverpool 21h00 Manchester City – PSG 21h00 Roma – Real Madrid 21h00 Aston Villa – Fenerbahçe 21h00 Betis Séville – FC Porto 21h00 Bodø/Glimt – Borussia Dortmund 21h00 Shakhtar Donetsk – AEK Athènes 21h00 Slovan Bratislava – Stuttgart

Après les défaites de Lille et Lens, Paris sera le dernier représentant français en lice lors de cette deuxième journée de C1.