Mercato concurrents OM : coup dur pour Lyon dans le dossier Endrick ?

Concurrent de l’OM en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais pourrait voir s’échapper une piste importante pour le mercato hivernal. Déjà passé par l’OL entre janvier et juin 2026, Endrick était cité parmi les joueurs susceptibles de revenir dans le Rhône. Mais selon la Gazzetta dello Sport, le jeune attaquant du Real Madrid donnerait désormais sa préférence à l’AC Milan.

Endrick privilégierait l’AC Milan

Le Brésilien traverse une première partie de saison compliquée au Real Madrid, avec seulement quatre minutes disputées depuis le début de l’exercice.

Dans ce contexte, un nouveau prêt cet hiver apparaît comme une possibilité sérieuse afin de lui permettre de retrouver du temps de jeu.

L’OL faisait partie des clubs évoqués, tout comme l’AS Rome et Aston Villa. Lyon avait un avantage évident : Endrick connaît déjà le club après y avoir évolué pendant six mois en 2026.

Mais la tendance aurait changé.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’attaquant brésilien aurait désormais une préférence pour l’AC Milan en vue d’un prêt au mois de janvier.

Lyon espérait le faire revenir

Un retour à Lyon aurait permis à l’OL de récupérer un joueur déjà adapté à son environnement et au championnat de France.

Pour le club rhodanien, ce dossier représentait également une opportunité de renforcer son secteur offensif sans forcément engager un transfert définitif très coûteux.

Mais si la préférence du joueur pour Milan se confirme, les chances lyonnaises de revoir Endrick cet hiver semblent sérieusement diminuer.

Une piste de moins pour un concurrent de l’OM

L’information intéresse également l’OM dans la course aux premières places.

Marseille et Lyon font partie des clubs susceptibles de se retrouver en concurrence au classement au fil de la saison, et chaque renfort hivernal pourrait avoir son importance.

Pour l’instant, aucun accord définitif n’est toutefois annoncé entre Endrick, le Real Madrid et l’AC Milan.

Lyon n’est donc pas encore officiellement hors course, mais la tendance annoncée en Italie est clairement défavorable à l’OL : Endrick regarderait désormais davantage vers Milan que vers un retour en Ligue 1.