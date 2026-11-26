Annoncé parmi les joueurs suivis par l’Olympique de Marseille pour le prochain mercato, Yassir Zabiri réalise un début de saison impressionnant en Espagne. L’attaquant marocain de 21 ans, prêté par Rennes au Racing Santander, compte déjà 11 buts en 13 matchs de Liga. Mais selon les informations de la Cadena SER et du quotidien AS, une clause absente de son contrat de prêt pourrait sérieusement compliquer un transfert dès janvier. D’autant que le joueur avait déjà eu la possibilité de rejoindre Marseille l’été dernier.

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, Grégory Lorenzi continue d’étudier les possibilités de renforcer l’attaque de l’Olympique de Marseille.

Parmi les noms récemment évoqués figure celui de Yassir Zabiri, jeune attaquant international marocain appartenant au Stade Rennais.

D’après le journaliste Ekrem Konur, plusieurs clubs européens, dont l’OM, surveilleraient sa progression.

Il faut dire que le joueur de 21 ans réalise des débuts remarquables sous les couleurs du Racing Santander, en première division espagnole.

Mais une information venue d’Espagne vient refroidir l’hypothèse d’un transfert hivernal.

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11 buts en 13 matchs : Zabiri impressionne en Espagne

Arrivé à Santander durant l’été 2026, Yassir Zabiri s’est rapidement imposé comme l’une des révélations de Liga.

Après treize journées, l’attaquant marocain affiche 11 buts inscrits en 13 rencontres, sans avoir tiré le moindre penalty.

Il reste notamment sur un doublé face à la Real Sociedad, lors de la victoire du Racing (3-2) dimanche dernier.

Une efficacité qui attire logiquement les regards.

Selon le quotidien espagnol AS, plusieurs clubs et intermédiaires ont déjà pris des renseignements auprès de Santander, Rennes et de l’entourage du joueur.

Recruté par le club breton en février 2026 pour environ 10 millions d’euros en provenance de Famalicão, Zabiri est sous contrat jusqu’en juin 2029.

Son explosion en Espagne pourrait donc permettre à Rennes de réaliser une importante opération financière à l’avenir.

Une clause absente qui bloque son retour en janvier

Mais le principal obstacle à une éventuelle arrivée à Marseille vient du contrat de prêt conclu entre Rennes et Santander.

Selon les informations du journaliste Óscar García Mayo, publiées mercredi 25 novembre par la Cadena SER et AS, le club breton ne dispose d’aucune clause lui permettant de récupérer unilatéralement son attaquant durant le mercato hivernal.

Le prêt est prévu jusqu’au 30 juin 2027, sans option d’achat.

Concrètement, Rennes ne pourrait donc pas simplement rappeler Zabiri en janvier pour le transférer dans un autre club.

Un départ anticipé nécessiterait une négociation avec Santander, qui entend conserver son meilleur buteur jusqu’à la fin de la saison.

La presse espagnole précise également que le joueur souhaite terminer l’exercice avec le Racing.

Seule une proposition financière particulièrement importante, permettant notamment d’indemniser Santander, pourrait éventuellement modifier cette situation.

Une perspective difficile à concilier avec les contraintes financières actuellement imposées à l’OM par la DNCG.

Zabiri aurait déjà préféré Santander à l’OM !

Autre révélation intéressante du quotidien AS : Marseille figurait déjà parmi les destinations proposées à Zabiri l’été dernier.

À l’époque, le jeune Marocain cherchait du temps de jeu après six mois difficiles à Rennes.

Selon Óscar García Mayo, plusieurs possibilités s’offraient à lui, notamment Marseille et le club italien de Venezia.

Mais Zabiri aurait finalement choisi Santander, séduit par le projet sportif et par sa volonté de découvrir le championnat espagnol.

Une décision qui s’avère aujourd’hui particulièrement bénéfique pour sa progression.

En quelques mois, l’attaquant est devenu l’un des buteurs les plus efficaces de Liga, tout en poursuivant son développement avec la sélection marocaine.

Cette information ne signifie toutefois pas que l’OM ait formulé une offre officielle de transfert : AS évoque des possibilités présentées au joueur, sans détailler la nature des démarches marseillaises.

Une piste compliquée pour Lorenzi cet hiver

L’intérêt prêté à Marseille pour Zabiri peut se comprendre.

À 21 ans, l’attaquant présente un potentiel important et pourrait apporter une solution supplémentaire à Bruno Genesio, qui recherche davantage d’efficacité offensive.

Mais plusieurs obstacles se cumulent : la concurrence d’autres clubs européens, le prix potentiel du joueur et surtout les conditions de son prêt à Santander.

Pour Grégory Lorenzi, une arrivée dès janvier apparaît donc particulièrement compliquée.

Si l’intérêt de l’OM se confirme, l’été 2027 pourrait constituer une échéance plus réaliste pour étudier ce dossier.

À condition toutefois que les performances de Zabiri ne fassent pas encore grimper sa cote d’ici là.