De Zerbi n’a pas oublié Amine Gouiri

L’intérêt de l’ancien entraîneur de l’OM pour Gouiri ne date pas d’hier. Dès le mercato estival, le nom de l’attaquant avait circulé du côté de Londres.

Selon les informations de La Provence, reprises notamment par La Gazette du Fennec en octobre, Roberto De Zerbi aurait souhaité retrouver l’international algérien après leur collaboration à Marseille.

Le technicien italien apprécie particulièrement sa polyvalence, sa mobilité et sa capacité à participer à la construction du jeu. Des qualités qui correspondent à ses principes offensifs.

Cependant, une condition avait notamment compliqué le dossier durant l’été : Tottenham devait d’abord trouver une solution pour l’un de ses attaquants, Richarlison ou Dominic Solanke. Aucun départ n’avait finalement permis de débloquer cette possibilité.

À l’approche de janvier, le nom de Gouiri revient donc dans les discussions médiatiques, sans qu’une nouvelle offensive londonienne soit confirmée.

Tottenham devra convaincre l’OM

Sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2029, Amine Gouiri représente un élément important de l’effectif de Bruno Genesio.

Son départ en cours de saison constituerait un choix sportif majeur pour la direction olympienne, alors que le club doit gérer plusieurs compétitions et cherche à retrouver de la régularité.

Sur le plan financier, l’OM pourrait évidemment être attentif à une proposition importante. Le club reste soumis à des contraintes économiques, avec notamment l’encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de mutation par la DNCG.

Mais une vente de Gouiri obligerait également Marseille à trouver une solution pour compenser son départ.

La presse évoque régulièrement une valorisation située autour de 25 à 30 millions d’euros. Ce montant demeure toutefois une estimation médiatique et non un prix officiellement fixé par l’OM.

Une opération encore très hypothétique

Du côté de Tottenham, la situation de l’effectif offensif pourrait être déterminante. Le club londonien dispose déjà de plusieurs solutions et devrait clarifier ses priorités avant d’envisager une opération.

Le média anglais Tottenham Insight souligne notamment qu’une offre importante serait nécessaire pour convaincre Marseille de laisser partir son attaquant.

À ce stade, aucune proposition officielle ni ouverture de négociations n’a été confirmée.

La volonté supposée de Roberto De Zerbi de retrouver son ancien joueur ne suffit donc pas à faire de cette piste un transfert imminent.

Reste à savoir si Tottenham décidera de passer à l’action lors du mercato hivernal. Pour l’OM, la question serait alors de concilier ses impératifs financiers avec la nécessité de conserver un secteur offensif compétitif.

En attendant, Amine Gouiri reste un joueur de l’Olympique de Marseille, et son éventuel départ vers Tottenham demeure une hypothèse de mercato.