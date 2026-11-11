Alors que l’Olympique de Marseille a retrouvé une dynamique positive, Bruno Genesio pourrait vivre un mercato hivernal particulièrement compliqué. L’entraîneur marseillais souhaiterait renforcer sa défense, mais les exigences financières de la DNCG pourraient au contraire pousser le club à se séparer de plusieurs éléments importants. Un scénario qui menace le redressement sportif de l’OM.

C’est tout le paradoxe de l’Olympique de Marseille. Après cinq victoires consécutives en Ligue 1, dont un succès précieux sur la pelouse du RC Lens (2-1), les Olympiens ont retrouvé le haut du classement. Pourtant, cette dynamique pourrait être fragilisée dès le prochain mercato.

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Selon les informations de L’Équipe, le club marseillais devra poursuivre les efforts financiers engagés cet été. La direction pourrait ainsi être amenée à céder de nouveaux joueurs en janvier, alors que Bruno Genesio espère au contraire renforcer son effectif.

Genesio souhaite un défenseur central supplémentaire

Malgré les progrès réalisés ces dernières semaines, l’entraîneur de l’OM a identifié un secteur nécessitant des renforts.

Selon La Provence, Bruno Genesio ne serait pas opposé à l’arrivée d’un défenseur central supplémentaire lors du prochain mercato hivernal.

Un souhait qui s’explique notamment par le manque de profondeur dans ce secteur. Si Nayef Aguerd s’est imposé comme une référence dans l’axe, CJ Egan-Riley a progressivement gagné en régularité après un début de saison compliqué.

Derrière eux, les solutions restent limitées. Derek Cornelius est toujours indisponible et Bamo Meïté peine à retrouver une condition physique lui permettant d’enchaîner les rencontres.

Une situation qui pourrait devenir problématique avec l’accumulation des matchs en championnat, en Ligue Europa et en Coupe de France.

Höjbjerg et Paixão, deux dossiers sensibles

Mais les ambitions de Bruno Genesio se heurtent à la situation économique du club.

Le prochain passage de l’OM devant la DNCG, attendu fin novembre ou début décembre, pourrait déterminer la marge de manœuvre de Grégory Lorenzi pour le mois de janvier.

D’après L’Équipe, les efforts réalisés lors du mercato estival n’auraient pas suffi à atteindre les objectifs financiers fixés. La masse salariale resterait notamment trop importante.

Dans ce contexte, la direction pourrait étudier des offres concernant ses joueurs les mieux rémunérés ou possédant une forte valeur marchande.

Deux noms sont notamment évoqués : Pierre-Emile Höjbjerg et Igor Paixão.

Le départ du milieu danois permettrait de réduire sensiblement les charges salariales. Celui de l’ailier brésilien pourrait générer une rentrée financière importante, mais constituerait également une perte sportive majeure.

Aucun départ n’est toutefois acté à ce stade, et rien ne permet d’affirmer que ces deux joueurs quitteront Marseille cet hiver.

McCourt face à un choix délicat

Cette situation place Frank McCourt devant une équation particulièrement complexe.

Le propriétaire américain souhaite poursuivre la réduction des dépenses du club. Mais les économies réalisées ne doivent pas compromettre les ambitions sportives d’une équipe qui vient de retrouver de la stabilité.

Car les deux objectifs sont étroitement liés. Une qualification européenne permettrait à l’OM de sécuriser des recettes importantes pour les prochaines saisons. À l’inverse, un mercato qui affaiblirait sensiblement l’effectif pourrait compromettre cette perspective.

Pour Bruno Genesio, le scénario serait d’autant plus frustrant que son équipe commence seulement à récolter les fruits des ajustements effectués ces dernières semaines.

Reste à savoir si la direction pourra trouver des solutions alternatives, notamment à travers des aménagements contractuels ou des ventes de joueurs moins utilisés, afin de préserver ses principaux titulaires.