L’Olympique de Marseille pourrait profiter de la situation compliquée de Ludovic Blas au Stade Rennais. Peu utilisé cette saison et en fin de contrat en juin 2027, le milieu offensif de 28 ans serait dans le viseur des dirigeants marseillais. Selon 4-3-3 Football, un transfert autour de 4 millions d’euros pourrait être envisagé dès janvier. Une opportunité intéressante pour Bruno Genesio, qui connaît déjà le joueur, mais dont la concrétisation dépendrait notamment des contraintes imposées par la DNCG.

Le prochain mercato hivernal s’annonce particulièrement délicat pour l’Olympique de Marseille. Alors que Grégory Lorenzi cherche à renforcer plusieurs secteurs de l’effectif, la direction devra composer avec les restrictions financières imposées par la DNCG.

Dans ce contexte, un joueur expérimenté de Ligue 1 pourrait représenter une opportunité à moindre coût : Ludovic Blas.

Selon les informations publiées le 22 novembre par 4-3-3 Football, Marseille ferait du milieu offensif du Stade Rennais l’une des pistes envisagées pour janvier. Le média évoque même la possibilité d’un transfert contre environ 4 millions d’euros.

Une information qui reste à confirmer, aucune offre officielle de l’OM n’ayant été annoncée.

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Blas a perdu sa place à Rennes : seulement 303 minutes en Ligue 1

À 28 ans, Ludovic Blas traverse une saison compliquée sous les ordres de Franck Haise.

Selon les statistiques publiées par le Stade Rennais, l’ancien Nantais totalise seulement 303 minutes en neuf rencontres de Ligue 1, avec trois titularisations, aucun but et une passe décisive.

Il a également participé à trois matchs de Ligue Europa, pour 157 minutes supplémentaires.

Un temps de jeu réduit pour un joueur recruté à Nantes à l’été 2023 pour environ 15 millions d’euros.

D’après les informations de L’Équipe reprises par plusieurs médias, Rennes souhaiterait désormais accorder davantage de place aux jeunes issus de son centre de formation.

Blas ferait partie des joueurs susceptibles de quitter le club cet hiver, au même titre qu’Arnaud Nordin et Quentin Merlin, l’ancien latéral marseillais.

Genesio connaît déjà Blas : une opportunité à 4 M€ ?

L’intérêt supposé de Marseille possède une certaine logique sportive.

Bruno Genesio connaît Ludovic Blas pour l’avoir entraîné durant les premiers mois de la saison 2023-2024 à Rennes.

Le joueur possède également une solide expérience de Ligue 1, acquise notamment à Guingamp, Nantes et Rennes.

Gaucher, capable d’évoluer comme milieu offensif axial ou sur le côté droit, Blas pourrait apporter de la créativité et une solution supplémentaire dans la rotation marseillaise.

Selon 4-3-3 Football, l’OM aurait déjà envisagé son recrutement au printemps dernier, avant que les contraintes budgétaires ne compliquent l’opération.

Cette fois, la proximité de la fin de son contrat pourrait faciliter les discussions.

Blas est engagé avec Rennes jusqu’au 30 juin 2027. Sans prolongation, le club breton prendrait le risque de le voir partir libre à l’issue de la saison.

Une vente autour de 4 millions d’euros permettrait donc de récupérer une indemnité tout en allégeant la masse salariale.

Ce montant reste toutefois une estimation avancée par la presse, et non le prix officiellement fixé par Rennes.

La DNCG et les besoins de l’OM pourraient compliquer l’opération

Pour Marseille, le principal obstacle reste financier.

Le club devra présenter un dossier convaincant devant la DNCG, dont les décisions conditionneront ses possibilités de recrutement cet hiver.

Mais une autre question se pose : Blas correspond-il réellement aux priorités de Genesio ?

Selon La Provence, l’OM recherche avant tout un défenseur central, un milieu box-to-box et un avant-centre.

Or, Ludovic Blas possède davantage le profil d’un créateur offensif que celui d’un milieu capable d’enchaîner les efforts défensifs et les projections d’une surface à l’autre.

Son arrivée pourrait donc renforcer les possibilités de rotation sans nécessairement répondre au besoin le plus urgent de l’effectif.

Enfin, le joueur avait lui-même expliqué en septembre ne pas avoir demandé à quitter Rennes, laissant entendre qu’un départ n’était pas sa priorité.

Ludovic Blas présente donc plusieurs arguments intéressants pour l’OM : expérience de la Ligue 1, connaissance de Genesio et situation contractuelle favorable à une négociation.

Mais entre les restrictions financières, les besoins sportifs et l’absence de confirmation d’une offre, ce dossier reste pour l’instant une piste évoquée par la presse plutôt qu’un transfert imminent.