Mercato OM : « Je voulais continuer dans ce club »…

De retour au Vélodrome avec le Sénégal ce dimanche, Pape Gueye a une nouvelle fois évoqué son attachement à l’OM. Avant la victoire des Lions de la Teranga face aux Comores, l’ancien milieu marseillais a reconnu qu’il aurait aimé poursuivre son aventure à Marseille et que son départ ne correspondait pas à ce qu’il espérait.

« J’aurais aimé que ça se finisse mieux »

Présent dans la région avec la sélection sénégalaise, Pape Gueye a échangé avec plusieurs supporters lors d’une séance d’entraînement organisée à Saint-Chamas.

Interrogé sur son passage à l’OM, le milieu de Villarreal n’a pas caché ses regrets.

« J’aurais aimé que ça se finisse mieux, je pense que tout le monde savait l’attache que j’avais au club. Je voulais continuer dans ce club. »

Une déclaration qui confirme une nouvelle fois que le Sénégalais n’avait pas forcément prévu de tourner la page marseillaise aussi rapidement.

Un retour particulier au Vélodrome

Le contexte donnait encore un peu plus de poids à ses mots puisque Pape Gueye retrouvait ce dimanche le Stade Vélodrome avec le Sénégal.

Les Lions de la Teranga se sont finalement imposés face aux Comores en amical, dans une rencontre marquée par un autre ancien de l’OM : Iliman Ndiaye, décisif dans son ancien jardin.

Le retour à Marseille avait donc forcément une saveur particulière pour les deux anciens Olympiens.

Un attachement toujours intact

Parti depuis de l’OM, Pape Gueye garde visiblement un lien fort avec le club et la ville.

Sa phrase est claire : il aurait aimé que son histoire marseillaise se prolonge.

Dans un contexte où plusieurs anciens joueurs continuent de témoigner de leur attachement à l’OM, cette sortie de Gueye rappelle que son départ reste un épisode qu’il semble encore regretter.

Et son retour au Vélodrome avec le Sénégal n’a fait que raviver ce lien avec Marseille.