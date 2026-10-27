Kelyann Bezahaf commence à se faire une place dans le groupe de Bruno Genesio. Titulaire pour la première fois en Ligue 1 à Troyes, le latéral droit de 20 ans voit désormais sa valeur marchande estimée à un million d’euros par Transfermarkt. Une progression encourageante pour le joueur formé à l’OM, même si Timothy Weah reste devant lui dans la hiérarchie.

Une première titularisation qui compte

La suspension de Timothy Weah avait offert à Bezahaf sa chance face à Troyes. Le jeune défenseur avait débuté la rencontre sur le côté droit et participé à la victoire marseillaise (2-0). « C’est la première titularisation pour moi dans mon club de cœur », avait-il confié après le match. Sa prestation a depuis alimenté la réflexion de Genesio sur le couloir droit↗.

Bezahaf compte cinq apparitions cette saison, dont une titularisation en Ligue 1 et une autre en Ligue Europa. Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 1 million d’euros depuis le 23 octobre.

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Une place à gagner derrière Weah

Face au Havre dimanche (4-3), Bezahaf est resté sur le banc. Il n’était donc pas concerné par les critiques de Genesio sur l’entrée de certains jeunes joueurs. Weah, titulaire et capitaine, conserve pour l’heure sa place à droite, mais la saison offre encore au Marseillais des occasions de se montrer.

Bruno Genesio a déjà évoqué la possibilité d’utiliser l’Américain dans un rôle plus offensif. Bezahaf pourrait alors représenter une solution au poste de latéral droit, qu’il connaît bien. Après avoir savouré ses débuts comme titulaire avec son club formateur↗, le jeune défenseur doit maintenant convaincre dans la durée.