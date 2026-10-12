Mercato OM : Paixao ouvre clairement la porte à un départ !

Igor Paixao s’est exprimé sans détour sur son avenir à l’Olympique de Marseille. Interrogé dans le Canal Football Club, l’ailier brésilien est revenu sur son été agité, son choix de rester malgré un possible départ vers Sunderland et la suite de son aventure à l’OM. S’il assure être pleinement investi cette saison, il reconnaît qu’un départ l’été prochain est une possibilité réelle.

« J’ai pensé au bien du club »

Igor Paixao aurait pu quitter Marseille lors du dernier mercato estival.

L’ailier brésilien a confirmé qu’un départ était envisageable, mais explique avoir choisi de rester en tenant compte de la situation sportive de l’OM.

« C’est un moment spécial, mais la situation du club m’a fait rester. J’ai pensé au bien du club. Même en me vendant, ils n’auraient pas pu me remplacer, une pièce qui est importante pour eux. »

Une déclaration qui montre que Paixao se considère comme un élément important dans l’effectif marseillais.

« Il y a plus de chances que je parte l’été prochain »

Le Brésilien n’a toutefois pas fermé la porte à un départ futur.

Interrogé sur un possible transfert dès cet hiver, Paixao estime que le mois de janvier serait compliqué.

« Je ne sais pas, c’est difficile parce qu’en janvier les équipes sont déjà formées. Il y a plus de chances que je parte l’été prochain. »

Une phrase forcément forte sur son avenir, même si aucune décision définitive n’est encore prise.

Paixao pourrait donc disputer sa dernière saison sous le maillot marseillais, selon l’évolution de sa situation et celle du club.

« Marseille est un grand club »

Malgré cette projection, l’ancien joueur du Feyenoord insiste sur son attachement actuel à l’OM.

« Oui c’est un privilège et une responsabilité de porter un maillot avec autant d’histoire. J’ai une responsabilité supplémentaire. Je suis heureux, Marseille est un grand club. J’aime la manière dont ma famille et moi sommes traités ici. »

Le Brésilien assure surtout vouloir jouer un rôle important cette saison.

« C’est le bon choix, c’est clair, je veux continuer à jouer et à donner mon maximum. Cette saison, tout est réuni pour que j’aie un rôle important et que j’aide mon équipe à remettre l’OM là où il se doit, tout en haut. »

Paixao reste donc pleinement engagé avec l’OM à court terme, mais ses propos dessinent déjà une perspective différente pour l’été prochain. Un dossier qui pourrait rapidement devenir important dans la construction du prochain mercato marseillais.