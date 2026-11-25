Alors que l’Olympique de Marseille prépare un mercato hivernal sous surveillance de la DNCG, Chelsea pourrait offrir plusieurs opportunités intéressantes. Quatre jeunes joueurs de l’effectif de Xabi Alonso disposent d’un temps de jeu particulièrement limité : Valentin Barco, Geovany Quenda, Jamie Gittens et Aaron Anselmino. Parmi eux, l’ancien Strasbourgeois Barco semble présenter le profil le plus adapté aux besoins de Bruno Genesio. Mais les blessures et les restrictions imposées aux prêts internationaux pourraient compliquer les opérations.

L’Olympique de Marseille devra probablement privilégier des solutions économiques lors du prochain mercato. Selon les informations de La Provence, Grégory Lorenzi recherche notamment un défenseur central, un milieu box-to-box et un avant-centre.

Dans ce contexte, les joueurs en manque de temps de jeu dans les grands clubs européens pourraient constituer des opportunités.

À Chelsea, où la concurrence est particulièrement importante, plusieurs jeunes talents peinent à trouver une place régulière.

Quatre profils méritent une attention particulière, même si aucun contact entre l’OM et Chelsea n’a été confirmé concernant ces joueurs.

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Valentin Barco, l’opportunité la plus séduisante pour l’OM ?

22 ans – Milieu central / latéral gauche – 321 minutes toutes compétitions confondues

C’est probablement le dossier le plus intéressant sur le plan sportif.

Arrivé à Chelsea durant l’été 2026 après son passage au RC Strasbourg, Valentin Barco ne parvient pas à s’imposer dans l’effectif de Xabi Alonso.

Selon les statistiques d’Opta, l’Argentin totalise seulement 119 minutes en quatre apparitions de Premier League, dont une titularisation.

En Coupe de la Ligue, il a disputé trois rencontres pour 202 minutes, inscrivant un but et délivrant une passe décisive.

Son temps de jeu total atteint donc 321 minutes en sept matchs officiels, malgré une absence de blessure actuellement signalée.

Le problème semble surtout lié à la concurrence, notamment dans l’entrejeu.

Pour Marseille, son profil présente un intérêt particulier.

Formé comme latéral gauche, Barco a également démontré à Strasbourg sa capacité à évoluer au milieu de terrain, grâce à une excellente technique et une bonne qualité de passe.

Sa polyvalence pourrait permettre à Genesio de couvrir deux secteurs importants : le couloir gauche, fragilisé par l’opération d’Emerson Palmieri, et l’entrejeu, où Lorenzi souhaite apporter davantage de mobilité.

Sa connaissance de la Ligue 1 constituerait un autre avantage.

Un prêt de six mois pourrait théoriquement lui permettre de retrouver du temps de jeu, tout en offrant à Marseille une solution polyvalente sans indemnité de transfert immédiate.

Mais Chelsea devra accepter de libérer un joueur sur lequel le club a investi récemment.

Geovany Quenda, un grand espoir portugais qui joue très peu

19 ans – Ailier droit – 127 minutes en Premier League

Recruté au Sporting Portugal, Geovany Quenda fait partie des jeunes talents les plus prometteurs de l’effectif londonien.

Mais l’international portugais doit faire face à une concurrence considérable dans les secteurs offensifs.

Depuis le début de saison, il n’a disputé que 127 minutes en sept rencontres de Premier League, avec une seule titularisation.

Son dernier match remonte au 21 novembre contre Leeds, lorsqu’il est entré pour les 17 dernières minutes.

À ce jour, aucune blessure active n’est signalée.

Ses difficultés sont donc principalement liées à son statut dans la rotation.

Rapide, technique et capable de provoquer dans les espaces, Quenda pourrait offrir une solution offensive supplémentaire à Bruno Genesio.

Mais il ne répond pas directement aux trois postes annoncés comme prioritaires pour janvier.

Et surtout, Chelsea pourrait préférer conserver son jeune ailier afin de poursuivre son intégration progressive à l’équipe première.

Un prêt serait donc séduisant pour l’OM, mais sa disponibilité reste totalement hypothétique.

Jamie Gittens, un talent à relancer après plusieurs blessures

22 ans – Ailier gauche – 56 minutes cette saison

Le cas de Jamie Gittens est très différent.

Recruté à prix fort au Borussia Dortmund en 2025, le jeune Anglais n’a jamais vraiment réussi à s’installer durablement à Chelsea.

Cette saison, il ne compte aucune minute en Premier League et seulement 56 minutes en Coupe de la Ligue, réparties sur deux apparitions.

Mais contrairement à Barco et Quenda, son manque de temps de jeu s’explique largement par ses problèmes physiques.

Après une longue blessure musculaire lors de la saison précédente, Gittens a été touché à la cheville avec l’équipe d’Angleterre Espoirs le 25 septembre.

Le 20 novembre, Xabi Alonso a confirmé son retour à l’entraînement collectif, tout en précisant que le joueur avait encore besoin de temps avant de reprendre la compétition.

La presse italienne a déjà évoqué des discussions entre l’AS Rome et Chelsea concernant un éventuel prêt en janvier.

Pour Marseille, Gittens pourrait apporter de la percussion et de la vitesse sur le côté gauche.

Mais l’OM possède déjà Igor Paixão à ce poste et doit avant tout rechercher des renforts immédiatement opérationnels.

L’état physique du joueur et son éventuel salaire constitueraient donc deux obstacles importants.

Aaron Anselmino, le défenseur qui manque de rythme

21 ans – Défenseur central – Aucune minute avec Chelsea cette saison

C’est le quatrième profil, et celui qui répond le plus directement à l’un des besoins identifiés par Lorenzi.

L’Argentin Aaron Anselmino n’a disputé aucune minute officielle avec Chelsea depuis le début de la saison 2026-2027.

Après des prêts au Borussia Dortmund puis au RC Strasbourg, son parcours a été perturbé par plusieurs blessures musculaires.

Une blessure à la cuisse contractée pendant la préparation estivale l’a notamment éloigné des terrains durant plusieurs mois.

Mais sa situation s’est récemment améliorée.

Le 17 novembre, Anselmino a disputé 20 minutes avec l’Argentine contre le Costa Rica, confirmant son retour à la compétition.

Le défenseur possède des qualités intéressantes : agressivité, puissance et capacité à défendre en avançant.

Des caractéristiques compatibles avec le pressing haut de Bruno Genesio.

Cependant, Marseille recherche un défenseur capable d’apporter rapidement des garanties.

Avec aucune minute disputée à Chelsea cette saison et plusieurs blessures récentes, Anselmino représenterait un pari sportif et médical.

Chelsea proche de sa limite de prêts internationaux ?

Un autre obstacle pourrait compliquer l’arrivée de ces joueurs en Ligue 1 : le règlement FIFA.

Depuis juillet 2024, un club peut avoir au maximum six joueurs prêtés simultanément à l’étranger, hors exemptions réglementaires.

Pour être exempté, un joueur doit notamment répondre à deux conditions cumulatives : être suffisamment jeune et avoir été formé dans le club prêteur selon les critères FIFA.

Or, Chelsea possède déjà un nombre important de joueurs envoyés en prêt.

Parmi les opérations internationales annoncées figurent notamment :

Benoît Badiashile à Naples ;

à Naples ; Dário Essugo et Filip Jörgensen à Strasbourg ;

et à Strasbourg ; Mamadou Sarr à la Real Sociedad ;

à la Real Sociedad ; Robert Sánchez à Côme.

Ces cinq prêts semblent susceptibles d’entrer dans le quota réglementaire, sous réserve de la vérification administrative de leurs statuts.

D’autres prêts concernent des jeunes joueurs pouvant bénéficier d’exemptions.

Chelsea pourrait donc être proche de son plafond de six prêts internationaux comptabilisés, ce qui limiterait ses possibilités de nouvelles opérations en janvier.

Il ne s’agit toutefois pas d’un décompte officiellement confirmé par la FIFA.

Un retour anticipé de prêt ou une réorganisation de l’effectif pourrait également modifier la situation.

Barco, le profil à privilégier pour Genesio ?

Parmi ces quatre joueurs, Valentin Barco semble présenter le meilleur compromis entre disponibilité physique, polyvalence et connaissance du championnat français.

À 22 ans, l’Argentin pourrait apporter des solutions à gauche et au milieu, deux secteurs où l’OM manque de profondeur.

Quenda possède un potentiel offensif important, mais sa disponibilité reste incertaine.

Gittens doit encore confirmer son retour en forme, tandis qu’Anselmino devra retrouver du rythme après plusieurs blessures.

Leur recrutement dépendrait également des conditions financières négociées avec Chelsea.

Même sans indemnité de transfert, Marseille devrait obtenir une prise en charge salariale compatible avec les restrictions de la DNCG.

Pour Grégory Lorenzi, le marché des prêts pourrait constituer une solution intéressante cet hiver. Et parmi les jeunes talents peu utilisés à Chelsea, Valentin Barco représente sans doute l’une des opportunités théoriques les plus cohérentes avec les besoins actuels de l’OM.

Reste à savoir si les Blues accepteront de se séparer temporairement de l’un de leurs joueurs et si Marseille décidera d’explorer cette possibilité.

Les chiffres à retenir pour l’illustration de l’article

Joueur Minutes à Chelsea en 2026-2027 État physique au 24/11 Valentin Barco 321 min Disponible Geovany Quenda 127 min Pas de blessure active signalée Jamie Gittens 56 min Reprise de l’entraînement, pas encore prêt à rejouer Aaron Anselmino 0 min Reprise confirmée avec l’Argentine

Données Opta, toutes compétitions recensées, avec 119 minutes de Premier League et 202 de Coupe de la Ligue pour Barco.