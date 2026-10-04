Mercato OM : Transféré pour 75M€ cet été, il n’carte pas un retour à Marseille…

Iliman Ndiaye n’a pas oublié l’Olympique de Marseille. De retour dans la région avec le Sénégal avant le match amical face aux Comores au Stade Vélodrome, l’ancien attaquant olympien a été interpellé par un supporter sur un possible retour à l’OM. Sa réponse ne devrait pas laisser les Marseillais indifférents.

« Je ne pense pas que l’histoire soit finie »

Présent à Saint-Chamas avec la sélection sénégalaise, Iliman Ndiaye a pris le temps d’échanger avec plusieurs supporters venus assister à l’entraînement.

L’un d’eux lui a demandé de revenir un jour à Marseille. Le joueur de Manchester City a alors répondu avec le sourire :

« Ça fait plaisir. Je ne pense pas que l’histoire soit finie, mais bon on verra… C’est mon club. Que ce soit avec eux ou pas, ça restera toujours mon club. »

Une déclaration forte de la part d’un joueur qui a gardé un lien particulier avec l’OM malgré son départ.

Un retour symbolique au Vélodrome

Ndiaye retrouvera ce dimanche à 15h le Stade Vélodrome avec le Sénégal face aux Comores.

L’occasion pour lui, mais aussi pour Pape Gueye, de retrouver un environnement qu’ils connaissent parfaitement. FCM avait déjà relayé le message d’Iliman Ndiaye avant son retour au Vélodrome.

Une histoire pas totalement refermée ?

À ce stade, il n’est évidemment pas question d’un retour concret à l’OM. Ndiaye évolue désormais à Manchester City et aucune piste mercato n’est évoquée.

Mais sa phrase est suffisamment claire pour rappeler que son attachement à Marseille reste intact.

Après un passage parfois frustrant sportivement, l’ancien Olympien semble en tout cas avoir gardé une vraie affection pour le club.

Son retour au Vélodrome ce dimanche aura donc forcément une saveur particulière.