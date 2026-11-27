L’Olympique de Marseille pourrait connaître un important bouleversement au poste de gardien de but lors du prochain mercato estival. Jeffrey de Lange, Théo Vermot et Jelle Van Neck arrivent tous les trois en fin de contrat en juin 2027. Une situation qui oblige la direction marseillaise à anticiper plusieurs décisions, alors que les contraintes financières du club compliquent déjà la préparation du recrutement.

Alors que l’OM prépare son mercato hivernal avec plusieurs postes à renforcer, un autre chantier pourrait rapidement devenir prioritaire. Dans un peu plus de sept mois, trois gardiens de l’effectif marseillais pourraient quitter le club sans indemnité de transfert. Jeffrey de Lange, Théo Vermot et Jelle Van Neck sont tous liés à Marseille jusqu’au 30 juin 2027, selon les échéances contractuelles recensées par les sites spécialisés.

Une situation déjà évoquée par La Provence et détaillée par Top Mercato début novembre. Mais les récentes déclarations de De Lange aux Pays-Bas viennent ajouter une nouvelle dimension à ce dossier.

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De Lange, un titulaire dont l’avenir reste incertain

Propulsé titulaire après le départ de Geronimo Rulli durant l’été, Jeffrey de Lange a obtenu une place importante dans le dispositif de Bruno Genesio. Le gardien néerlandais de 28 ans a notamment participé au redressement de l’équipe marseillaise, avec plusieurs prestations remarquées sur la scène européenne.

Pourtant, son avenir demeure incertain. Selon les informations de La Provence, relayées début novembre, aucune discussion concernant une prolongation de contrat n’avait été engagée à cette date.

Interrogé récemment par le média néerlandais Voetbal International, De Lange a également évoqué son avenir et les sollicitations reçues pendant le dernier mercato. Il a notamment indiqué que le FC Twente et le PSV Eindhoven avaient manifesté de l’intérêt pour ses services.

Le portier ne semble pas faire de sa prolongation une urgence. Une position qui pourrait placer la direction marseillaise devant un choix important : lui proposer un nouveau contrat, recruter un autre numéro un ou prendre le risque de le voir partir libre à l’issue de la saison.

À compter du 1er janvier 2027, en l’absence de prolongation, le Néerlandais pourra également négocier un contrat pour la saison suivante avec un club étranger.

Vermot et Van Neck : deux autres dossiers à régler

La situation ne concerne pas uniquement le gardien titulaire. Ses deux doublures, Théo Vermot, 29 ans, et Jelle Van Neck, 22 ans, arrivent également au terme de leur engagement en juin prochain.

Aucun des deux n’a encore disputé de rencontre officielle avec l’équipe première cette saison, d’après les statistiques disponibles.

Pour Vermot, la question sera notamment de savoir si le club souhaite conserver son expérience dans la hiérarchie des gardiens. Le Français pourrait représenter une solution de continuité, à condition que les deux parties trouvent un accord.

Le cas de Van Neck est différent. À 22 ans, le Belge doit également penser à son temps de jeu et à la suite de sa progression. Une prolongation ou un départ pourraient constituer deux possibilités, sans qu’une décision définitive ait été publiquement annoncée.

Ces trois échéances contractuelles soulignent la nécessité d’anticiper l’organisation du poste pour la saison 2027-2028.

Ibrahim Gomis, une solution interne pour l’OM ?

L’OM dispose toutefois d’une autre option. Ibrahim Gomis, âgé de 21 ans, est lié au club jusqu’en juin 2028.

Son nom avait déjà été évoqué en septembre pour intégrer davantage la rotation des gardiens marseillais. Dans une période où le club cherche à maîtriser ses dépenses et à valoriser ses jeunes joueurs, cette solution pourrait présenter un intérêt sportif et économique.

Reste à déterminer la place que Bruno Genesio et la direction souhaitent lui accorder dans les prochains mois.

Une autre piste a également circulé : celle d’un éventuel retour de Simon Ngapandouetnbu, désormais à Montpellier. Selon les informations rapportées par But Football Club le 13 novembre, le gardien privilégierait toutefois son projet actuel au MHSC. Aucun retour à Marseille n’est donc acquis.

Un chantier supplémentaire dans un mercato sous contraintes

Ce dossier intervient dans un contexte financier délicat pour Marseille. Après les mesures prises par la DNCG concernant l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, chaque décision contractuelle représente un enjeu supplémentaire.

Les priorités annoncées pour le mercato hivernal concernent principalement un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Mais la situation des gardiens pourrait rapidement s’inviter dans les réflexions de Grégory Lorenzi.

Car au-delà des trois fins de contrat, c’est la future hiérarchie du poste qui reste à définir. L’OM devra déterminer s’il souhaite poursuivre avec De Lange, promouvoir un jeune gardien ou investir sur un nouveau titulaire.

Une chose est certaine : sans prolongation, trois gardiens marseillais pourront quitter le club librement le 30 juin prochain. Un scénario que la direction devra anticiper pour éviter de reconstruire une grande partie du poste dans l’urgence.

