L’avenir de Faris Moumbagna à l’OM s’écrit en pointillé. Selon Africafoot, le club chercherait une solution pour son attaquant lors du prochain mercato. Son faible temps de jeu et ses absences récentes du groupe alimentent cette perspective, même si Bruno Genesio lui avait encore ouvert la porte début octobre.

Un nouveau départ envisagé cet hiver

Selon Africafoot↗, l’OM chercherait à se séparer de Faris Moumbagna. Le média évoque la possibilité d’un nouveau prêt ou d’une vente à un montant inférieur aux quelque 8 millions d’euros déboursés lors de son arrivée en 2024. À ce stade, aucune offre ni négociation avancée n’est mentionnée.

Revenu de prêt de Cremonese, l’attaquant camerounais joue peu cette saison. Il ne figurait pas dans le groupe retenu pour le déplacement à Sturm Graz↗, en Ligue Europa, ni dans celui convoqué face au Havre↗. Ces absences illustrent sa place réduite dans la rotation, sans constituer à elles seules l’annonce d’un transfert.

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Genesio lui avait pourtant laissé une chance

La perspective d’un départ contraste avec les propos tenus récemment par Bruno Genesio. Interrogé sur Moumbagna début octobre, l’entraîneur expliquait avoir échangé avec lui et soulignait que son gabarit offrait un profil différent des autres attaquants de l’effectif. Il assurait alors qu’« il y a toujours des opportunités »↗.

Entre ce message et ses récentes absences, la situation de Moumbagna reste donc ouverte. Africafoot avance la piste d’un départ cet hiver, mais l’OM devra trouver un club intéressé et une formule qui lui convienne avant de tourner la page.