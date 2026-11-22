L’Olympique de Marseille pourrait voir la concurrence accélérer dans le dossier Sergio Camello. Selon le spécialiste italien du mercato Nicolò Schira, Côme souhaiterait désormais recruter dès janvier l’attaquant du Rayo Vallecano, alors que le club italien envisageait initialement une arrivée libre l’été prochain. En cause : la longue indisponibilité de Moise Kean, qui pourrait bouleverser les plans de Grégory Lorenzi.

Le dossier Sergio Camello pourrait prendre une nouvelle tournure à quelques semaines du mercato hivernal. L’Olympique de Marseille, qui surveillerait l’attaquant espagnol de 25 ans, doit désormais composer avec l’urgence sportive d’un concurrent italien.

Alors que la presse espagnole évoquait récemment une proposition verbale de Marseille à l’entourage du joueur, les dernières informations venues d’Italie suggèrent que Côme pourrait chercher à devancer les autres prétendants dès janvier.

Une évolution directement liée à la situation d’un autre attaquant : Moise Kean.

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La blessure de Kean change les plans de Côme

Dans une information publiée le 21 novembre et relayée par Napoli Magazine↗, le journaliste italien Nicolò Schira affirme que Côme souhaite accélérer pour Sergio Camello.

Le club entraîné par Cesc Fàbregas envisageait initialement de récupérer le joueur libre à l’issue de son contrat avec le Rayo Vallecano, en juin 2027.

Mais la blessure de Moise Kean a changé la donne.

Le 20 novembre, Fàbregas a confirmé à la presse italienne que son avant-centre serait indisponible pendant plusieurs mois, en raison d’un problème osseux à la jambe droite.

Une absence importante qui obligerait Côme à rechercher immédiatement un renfort offensif.

Selon Schira, Camello figure désormais parmi les pistes privilégiées pour le mercato de janvier.

La situation est donc très différente de celle envisagée il y a quelques semaines : au lieu de patienter pour recruter gratuitement, Côme pourrait accepter de négocier une indemnité avec le Rayo.

Camello, une opportunité intéressante pour l’OM

Le profil de Sergio Camello intéresserait également les dirigeants marseillais.

Formé à l’Atlético de Madrid, l’attaquant réalise un début de saison convaincant avec le Rayo Vallecano.

À la date du 22 novembre, il totalise sept buts et deux passes décisives en Liga, selon les données d’Opta.

Sa mobilité, sa capacité à attaquer la profondeur et son efficacité devant le but pourraient apporter une solution supplémentaire à Bruno Genesio.

L’OM recherche justement un avant-centre afin d’épauler Amine Gouiri, dont le rendement contraste avec les difficultés rencontrées par ses autres alternatives offensives.

Selon les informations de Matteo Moretto, révélées sur Radio Marca le 19 novembre, Marseille aurait déjà adressé une proposition verbale à l’entourage de Camello.

Cette démarche ne constitue toutefois ni un accord contractuel ni une offre officielle adressée au Rayo Vallecano.

Lorenzi doit-il payer ou attendre juin ?

C’est désormais toute la difficulté du dossier.

Grégory Lorenzi doit préparer un mercato contraint par les restrictions financières de la DNCG. Dans ce contexte, la possibilité de recruter Camello libre en juin constituait une opportunité intéressante.

Mais Côme pourrait désormais obliger l’OM à revoir son calendrier.

Pour obtenir immédiatement les services de l’Espagnol, Marseille devrait négocier avec le Rayo Vallecano, qui conserve son joueur sous contrat jusqu’au 30 juin 2027.

À l’inverse, patienter permettrait d’éviter une indemnité de transfert, sans garantir que Camello soit encore disponible.

Il faut également prendre en compte les attentes salariales du joueur et une éventuelle prime à la signature, même en cas de transfert libre.

Pour le moment, aucun montant officiel n’a été communiqué par le Rayo, et aucune offre ferme de Côme n’est confirmée.

Une concurrence qui pourrait coûter cher à Marseille

La situation résume les difficultés du mercato olympien.

L’OM a identifié un besoin offensif et surveillerait un joueur dont le contrat approche de son terme. Mais ses contraintes financières rendent plus délicate une intervention rapide.

De son côté, Côme pourrait être poussé à agir par une urgence sportive immédiate.

La longue indisponibilité de Kean pourrait donc indirectement compromettre l’une des opportunités étudiées par Lorenzi.

Reste à savoir si Marseille choisira d’accélérer pour Camello ou de maintenir une stratégie plus prudente en attendant l’été prochain.

Une chose est certaine : la concurrence italienne pourrait rendre ce dossier bien plus compliqué que prévu.