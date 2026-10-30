Pierre-Emile Højbjerg aurait un nouveau prétendant pour le mercato d’hiver. Selon le site espagnol de supporters Orgullo Biri, le FC Séville apprécie le profil du milieu de l’OM. Son salaire et les contraintes financières du club andalou rendent toutefois un transfert en janvier très incertain.

Un profil qui plaît à Séville

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À 31 ans, Pierre-Emile Højbjerg apporterait l’expérience et le leadership recherchés par le FC Séville pour renforcer son entrejeu. Orgullo Biri affirme que le club espagnol garde le Danois dans son viseur en vue du prochain mercato hivernal.

Højbjerg a déjà été associé à plusieurs pistes depuis l’été. La question d’un départ en janvier est d’autant plus sensible qu’il reste un joueur important pour Bruno Genesio. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol s’interrogeait déjà sur la possibilité de vendre un titulaire sans pouvoir le remplacer↗.

Le salaire, principal frein à une opération

D’après le site espagnol, la rémunération de Højbjerg dépasserait les moyens habituels du FC Séville. Les dirigeants andalous devraient d’abord dégager une marge financière, éventuellement grâce au départ d’un milieu de terrain, avant de pouvoir envisager sa venue.

La piste reste donc au stade de l’intérêt. Aucune offre à l’OM ni négociation avancée n’est établie. De son côté, Grégory Lorenzi a déjà rappelé que les possibilités de Marseille pour le mercato de janvier dépendront notamment du prochain passage devant la DNCG↗.

Séville pourrait suivre le dossier dans les prochaines semaines. Pour l’instant, l’écart entre son intérêt supposé et la faisabilité financière d’un transfert reste important.