Passé par l’Olympique de Marseille et désormais à Louvain, Roggerio Nyakossi conserve des liens avec le club marseillais. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, le défenseur évoque les contacts maintenus avec certaines personnes à l’OM et la clause de rachat dont dispose son ancien club.

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Sans annoncer de retour ni de négociations, Roggerio Nyakossi explique avoir conservé des relations avec Marseille, où il a poursuivi sa formation. Interrogé par Foot Mercato le 12 novembre, le Suisse accueille positivement le maintien de ces liens.

Des contacts maintenus avec Marseille

Déjà, j’ai gardé un très bon souvenir du club. C’est vrai que j’ai gardé contact avec certaines personnes et c’est vraiment valorisant de voir qu’il y a encore des contacts parce que comme vous avez pu le constater, il y a une clause de rachat. Mais pour l’instant, je reste concentré sur Louvain, mes performances personnelles et puis je reste ouvert à toutes les opportunités donc on verra ce qui se passe.

Foot Mercato présente ce dispositif comme une clause de rachat prioritaire en faveur de Marseille. L’entretien ne précise toutefois ni son montant ni ses conditions d’activation. Le joueur ne fait pas non plus état d’une démarche concrète de la direction marseillaise pour le recruter.

Le projet sportif avant tout

Questionné sur ses ambitions, le défenseur explique que son rêve a toujours été de jouer en Premier League. Il précise néanmoins ne pas avoir de championnat de prédilection pour sa prochaine étape et vouloir surtout choisir une opportunité adaptée à sa progression. Le joueur reste actuellement concentré sur ses performances à Louvain. Dans cet entretien, il fixe comme priorité la recherche du bon projet sportif pour la suite de sa carrière.