Redevenu un élément important de l’Olympique de Marseille sous les ordres de Bruno Genesio, Amine Harit voit pourtant son nom circuler à l’étranger. Selon plusieurs publications françaises reprises en Grèce, l’international marocain aurait été proposé au Panathinaïkos pour le mercato hivernal. Une indemnité de 4 millions d’euros est évoquée. Mais alors que son contrat expire en juin 2027, l’OM pourrait se retrouver face à un véritable dilemme entre impératifs financiers et ambitions sportives.

L’avenir d’Amine Harit pourrait devenir l’un des dossiers à surveiller lors du prochain mercato de l’Olympique de Marseille.

À 29 ans, le milieu offensif marocain a réussi à retrouver une place importante dans l’effectif de Bruno Genesio, après une période compliquée et un prêt à l’Istanbul Başakşehir.

Pourtant, son nom circule désormais du côté de la Grèce.

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Le Panathinaïkos à la recherche de renforts offensifs

Selon les informations initialement publiées par Transferfeed, le nom d’Amine Harit aurait été proposé au Panathinaïkos, qui recherche des renforts offensifs pour janvier.

Le dossier a rapidement été repris par plusieurs médias grecs, notamment Sport24, Sport FM et Sportal.gr.

Le club athénien doit notamment composer avec la grave blessure de Santino Andino, tandis qu’un éventuel départ de Facundo Pellistri pourrait accentuer ses besoins dans les couloirs.

Dans ce contexte, le profil d’Harit présenterait certains avantages : de l’expérience, de la créativité et une capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs.

Le média français Sport.fr évoque une indemnité d’environ 4 millions d’euros pour permettre son départ cet hiver.

Mais une précision s’impose : aucune négociation entre l’OM et le Panathinaïkos n’est actuellement confirmée.

Les médias grecs consultés reprennent principalement les publications françaises, sans apporter de confirmation indépendante d’une démarche du club athénien.

Trois buts et une passe décisive : Harit a retrouvé la confiance de Genesio

Sportivement, un éventuel départ du Marocain pourrait surprendre.

Après avoir été annoncé parmi les joueurs susceptibles de quitter Marseille l’été dernier, Amine Harit a progressivement retrouvé une place de titulaire.

Cette saison, il compte 13 apparitions toutes compétitions confondues, dont 12 titularisations, pour trois buts et une passe décisive.

Sa capacité à conserver le ballon, à éliminer entre les lignes et à créer des décalages a permis à Genesio de lui redonner des responsabilités.

Alors que l’OM a considérablement renouvelé son effectif pendant l’été, Harit fait désormais partie des joueurs régulièrement utilisés par l’entraîneur marseillais.

Un départ dès janvier obligerait donc la direction sportive à lui trouver une alternative, dans un secteur où les solutions ne sont pas particulièrement nombreuses.

Quatre millions d’euros ou un départ libre en juin ?

C’est surtout sur le plan financier que le dossier pourrait devenir intéressant pour Grégory Lorenzi.

Le contrat d’Amine Harit expire le 30 juin 2027.

En l’absence de prolongation, le joueur pourra négocier dès janvier un engagement pour l’été prochain avec un club étranger, conformément aux règles applicables aux joueurs en fin de contrat.

L’OM pourrait donc devoir choisir entre deux options : conserver un titulaire jusqu’à la fin de la saison, au risque de ne récupérer aucune indemnité, ou envisager son départ dès cet hiver.

Une éventuelle vente permettrait également de réduire la masse salariale, particulièrement surveillée par la DNCG.

Mais les 4 millions d’euros évoqués ne constituent pas une offre officielle du Panathinaïkos. Il s’agit pour l’instant d’un montant rapporté par la presse.

Autre élément : le Betis Séville a déjà été associé au joueur dans les rumeurs récentes, ce qui pourrait lui offrir d’autres possibilités pour son avenir.

Un dossier révélateur du mercato compliqué de l’OM

Pour Marseille, la situation d’Harit résume les difficultés du prochain mercato.

Le club doit retrouver des marges financières tout en préservant un effectif suffisamment compétitif pour atteindre ses objectifs en Ligue 1 et en Europe.

Se séparer d’un joueur redevenu important pourrait faciliter certains ajustements budgétaires, mais affaiblirait aussi la rotation de Bruno Genesio.

À l’inverse, conserver Harit jusqu’en juin sans parvenir à prolonger son contrat ferait courir le risque d’un départ libre.

Le Panathinaïkos représente donc une destination évoquée, mais pas encore une piste concrètement avancée.

Reste à savoir si l’intérêt supposé du club grec se traduira par des discussions et, surtout, si l’OM sera réellement disposé à se séparer d’un joueur que Genesio a réussi à relancer.