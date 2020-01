Mercato OM : La décision forte de Villas-Boas sur le dossier Lihadji

En conférence de presse ce mercredi, le coach portugais est revenu sur les négociations avec Isaac Lihadji.

Dossier épineux de ce mercato hivernal : le cas Isaac Lihadji qui tarde à signer son contrat. Selon RMC, le jeune joueur de 17 ans et l’OM auraient stoppé les négociations…

On a décidé de le mettre en réserve et d’attendre sa décision finale

En conférence de presse, André Villas-Boas a pris la parole à ce sujet. Pour le moment, l’attaquant est en réserve et pourrait finalement signer à Marseille s’il montre un intérêt et accepte l’offre faite par le club. Le coach a cependant affirmé qu’il ne voulait pas mettre la pression sur les épaules de ce jeune joueur.

A LIRE AUSSI :Rennes vs OM, 4 retours, Lihadji et un mercato très calme… revivez la conférence de presse de Rongier et Villas-Boas

« On attendait un peu la décision du joueur par rapport à notre proposition. On a rallongé la date butoir de la réponse pour ne pas affecter le joueur durant la période des fêtes. Hier, on a eu une réunion avec Andoni et le joueur a dit qu’il n’a pas encore pris sa décision. Mais c’est vrai que ça fait longtemps et on a décidé de le mettre en réserve et d’attendre sa décision finale. C’est son futur qui est en jeu, il a la liberté de décider de son futur. Je ne sais pas si ça peut changer mais ça dépend de lui. S’il démontre un intérêt pour rester, on peut faire une nouvelle proposition. Mais notre dernière proposition n’a pas été acceptée donc elle a été arrêtée. (…) Le problème, c’est qu’on ne peut pas être otage d’une chose comme ça. Avec lui, j’ai essayé d’avoir une relation directe. Je l’ai appelé aussi. On reste comme ça. Je ne veux pas mettre trop de pression à un petit de 17 ans. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse