Troyes – OM : Angel Gomes se fait dézinguer… les notes des médias sont sévères !

Titulaire en soutien d’Amine Gouiri lors de la victoire de l’OM à Troyes (0-2), Angel Gomes n’a pas profité de ce déplacement pour rassurer. Très discret dans l’animation offensive et peu influent dans les zones décisives, l’Anglais a été sévèrement jugé par plusieurs médias. L’Équipe, La Provence et Foot Mercato ont notamment sanctionné une prestation jugée trop effacée.

L’OM gagne, mais Gomes ne convainc pas

Marseille a longtemps manqué de rythme et de verticalité au Stade de l’Aube. En première période, l’OM a beaucoup eu le ballon mais a eu du mal à accélérer face à un bloc troyen compact. Positionné derrière Amine Gouiri, Angel Gomes devait justement apporter du lien et de la créativité entre les lignes.

Il a bien trouvé Gouiri dans la profondeur à la 21e minute, mais l’action n’a pas abouti. Pour le reste, son influence est restée limitée. Peu présent dans les zones dangereuses, il a également perdu plusieurs ballons et n’a pas réussi à vraiment peser sur le jeu.

Après l’ouverture du score d’Amine Harit à la 50e minute, Marseille a davantage géré. Gomes est finalement sorti à la 87e minute, remplacé par Geoffrey Kondogbia.

La note de FCM : 3,5/10

L’appréciation

Encore trop effacé. Angel Gomes a touché beaucoup de ballons mais sans réussir à donner suffisamment de rythme ou de verticalité au jeu marseillais.

Positionné en meneur derrière Gouiri voire plus bas, il aurait dû être l’un des principaux animateurs offensifs. Il a pourtant trop souvent joué simple, latéralement, sans parvenir à créer de véritables différences.

Quelques passes intéressantes entre les lignes, notamment celle adressée à Gouiri en première période, mais beaucoup trop peu pour un joueur censé organiser le jeu de l’OM.

Sa perte de balle sur une talonnade ratée au milieu aurait également pu coûter cher. Averti avant la pause, il n’a remporté aucun duel et s’est progressivement effacé au fil de la rencontre.

Une prestation insuffisante, même si la victoire collective permet d’atténuer la sanction.

Les notes d’Angel Gomes dans la presse

Média Note Appréciation L’Équipe 4/10 Le quotidien estime que Gomes s’est encore trop caché malgré son rôle de meneur. Hormis une bonne passe vers Gouiri, son influence a été très limitée, avec notamment aucun duel gagné et dix ballons perdus. La Provence 3/10 Le média régional le juge très transparent offensivement. Sa prestation a été marquée par plusieurs imprécisions techniques et une talonnade ratée qui aurait pu mettre l’OM en difficulté. Maxifoot 5/10 Maxifoot retient quelques passes intéressantes entre les lignes, mais souligne surtout un manque de verticalité et de prise de risque aux abords de la surface. Foot Mercato 2,5/10 Le média est le plus sévère et décrit un joueur trop effacé, incapable de trouver les espaces et quasiment absent en seconde période. Aucun duel remporté et très peu d’influence offensive.

La tendance est donc assez nette : Angel Gomes fait partie des joueurs les moins bien notés de l’OM malgré la victoire.

Sa capacité technique n’est pas remise en cause, mais son manque d’impact et de prise de risque commence à poser question. Dans un rôle aussi important derrière l’attaquant, le milieu anglais devra rapidement peser davantage s’il veut conserver sa place dans le onze de Bruno Genesio.