OM : maintien, ambition, calendrier… le replay de Débat Foot Marseille

L’OM est 17e, reste sur quatre défaites consécutives en Ligue 1 et entre dans une séquence décisive. Dans le dernier Débat Foot Marseille, l’équipe de FCM revient sur les gros enjeux du moment avant le déplacement à Troyes.

« Maintien, ambition… on va savoir »

Au programme : la situation actuelle de l’OM, les déclarations de Grégory Lorenzi, le manque de moyens, la pression autour de Bruno Genesio et la question des objectifs pour la suite de la saison.

Les intervenants se projettent également sur Troyes – OM et sur un calendrier qui peut rapidement faire basculer la saison marseillaise.

L’OM peut-il encore viser plus haut ? Faut-il déjà penser uniquement à sortir de la zone rouge ? Le groupe est-il suffisamment armé pour enchaîner les matches ?

Retrouvez le replay complet de Débat Foot Marseille : “Maintien, ambition, on va savoir”.