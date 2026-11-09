L’Olympique de Marseille s’est imposé 2-1 sur la pelouse du RC Lens ce dimanche soir à Bollaert. Une victoire importante pour les hommes de Bruno Genesio, qui poursuivent leur série positive et remontent à la 4e place de Ligue 1. Retrouvez le débrief complet de Football Club de Marseille avec Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Saïd, membre du groupe IAM.

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L’OM continue d’avancer. Quelques jours seulement après son succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen en Ligue Europa, Marseille a enchaîné avec une nouvelle victoire à l’extérieur, cette fois face à Lens (1-2).

Les Marseillais ont rapidement profité d’une erreur de la défense lensoise pour ouvrir le score par Amine Gouiri dès la 2e minute. Florian Thauvin a ensuite égalisé pour Lens à la 20e minute, avant que Keyliane Abdallah n’offre finalement la victoire à l’OM à la 82e.

Les enseignements de cette victoire à Lens

Pour ce nouveau débrief de Football Club de Marseille, Benjamin Courmes, journaliste FCM, était accompagné de Jean-Charles De Bono, consultant FCM et ancien joueur de l’OM, ainsi que de Saïd, membre du groupe IAM.

Comme après chaque rencontre, l’émission débute avec les trois grands enseignements du match, avant d’entrer plus en profondeur dans l’analyse de la prestation marseillaise.

Comment expliquer cette nouvelle victoire ? L’OM a-t-il confirmé les progrès entrevus lors des dernières semaines ? Que retenir du contenu proposé à Bollaert après le déplacement européen à Leverkusen ?

Genesio, les choix tactiques et les performances individuelles

Le plateau revient également sur les choix de Bruno Genesio, le onze aligné, l’organisation mise en place et la gestion du match.

Les performances individuelles sont passées au crible, avec notamment le nouveau but d’Amine Gouiri, décisif quelques jours après avoir déjà offert la victoire à Marseille en Allemagne.

Autre homme fort de la soirée : Keyliane Abdallah, auteur du but de la victoire en fin de rencontre. Le jeune Marseillais permet à l’OM de repartir de Bollaert avec trois points précieux et de poursuivre sa remontée au classement.

L’OM peut-il désormais regarder plus haut ?

Au-delà du résultat, cette victoire pose forcément une question : jusqu’où cet OM peut-il aller ?

Marseille restait déjà sur une dynamique très positive avant ce déplacement, avec notamment quatre victoires consécutives en Ligue 1 puis un succès important à Leverkusen en Coupe d’Europe.

Cette nouvelle victoire à Lens confirme-t-elle définitivement le changement de dimension de cette équipe ? Le onze type commence-t-il à se dessiner ? Et quels joueurs peuvent encore bousculer la hiérarchie dans les prochaines semaines ?

Toutes ces questions sont au programme de ce débrief, avec également les réactions et les questions des internautes tout au long de l’émission.

▶️ Retrouvez ci-dessous le replay complet du débrief de Lens – OM avec Benjamin Courmes, Jean-Charles De Bono et Saïd (IAM).

Et vous, quel est votre principal enseignement de cette victoire de l’OM à Lens ?