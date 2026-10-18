Angers – OM (2-5) : les Marseillais marquent enfin !

L’OM a signé une deuxième victoire consécutive en Ligue 1 en s’imposant 5-2 à Angers. Menés après l’ouverture du score du SCO, les Marseillais ont rapidement repris le contrôle de la rencontre. Himad Abdelli, buteur contre son ancien club, a été désigné homme du match avec une note de 7,5.

Abdelli lance la remontée marseillaise

Après le but de Lilian Raolisoa pour Angers, l’OM a égalisé grâce à Himad Abdelli, parfaitement servi par Timothy Weah. Le milieu algérien s’est ensuite montré disponible dans l’entrejeu et impliqué dans les combinaisons offensives. Il a également servi Amine Gouiri sur l’action ayant provoqué le penalty marseillais. Transformé en deux temps par l’attaquant, celui-ci a permis à l’OM de prendre deux buts d’avance.

Weah et Paixão parmi les satisfactions

Noté 7, Timothy Weah a été l’un des principaux détonateurs olympiens. Très actif sur son côté droit, l’Américain a délivré la passe décisive pour Abdelli et s’est aussi distingué par une belle déviation sur l’action du but d’Igor Paixão. Le Brésilien a inscrit le cinquième but marseillais, son premier de la saison. Entré en jeu, Amine Harit a également participé au succès avec une frappe enroulée qui a redonné deux buts d’avance à l’OM.

Une soirée difficile pour Anthony Lopes

Du côté angevin, Anthony Lopes a reçu la note de 3,5. Le gardien a pourtant réalisé plusieurs arrêts, dont une parade sur le penalty de Gouiri, mais il a encaissé cinq buts au total. Dans les rangs marseillais, Jeffrey de Lange a été crédité d’un 5. Peu sollicité, il a été sauvé par sa transversale sur une tentative de Prosper Peter et n’a rien pu faire sur le penalty transformé par Amine El Ouazzani.

L’OM remonte au classement

Avec ce succès, l’OM enchaîne deux victoires en championnat pour la première fois de la saison. Les Marseillais comptent désormais 14 buts inscrits, soit la meilleure attaque de Ligue 1 selon la source, et occupent provisoirement la huitième place. Angers est de son côté classé quatorzième.