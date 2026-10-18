Angers vs OM : rendez-vous en direct pour l’avant match à 14h30 et le debrief à 16h50 !

L’Olympique de Marseille se déplace à Angers ce dimanche pour une nouvelle journée de Ligue 1. Football Club de Marseille vous donne rendez-vous en direct avant la rencontre puis juste après le coup de sifflet final pour analyser le match avec vous.

Avant-match en direct à 14h30

Premier rendez-vous dès 14h30 pour préparer la rencontre entre Angers et l’OM.

Au programme de cet avant-match :

les compositions officielles de l’OM et du SCO ;

de l’OM et du SCO ; les choix de Bruno Genesio ;

; le système tactique retenu ;

les absents et les dernières informations autour des deux équipes ;

les enjeux de la rencontre ;

la forme actuelle des deux formations ;

les joueurs à surveiller côté marseillais comme côté angevin ;

vos premières réactions et questions dans le chat.

L’occasion de faire le point avant le coup d’envoi et de débattre ensemble des choix du coach marseillais.

Débrief à chaud dès 16h50



Dès la fin de la rencontre, retrouvez-nous à 16h50 pour le grand débrief de Angers – OM.

Le présentateur commencera par son verdict à chaud avant de lancer les débats.

L’analyse du match

Retour sur le scénario de la rencontre, l’animation collective de l’OM, les choix tactiques de Genesio et l’impact de ses changements.

Les 3 chiffres clés

Nous reviendrons notamment sur trois statistiques permettant de mieux comprendre le match :

les expected goals (xG) ;

; les tirs cadrés ;

; la possession de balle.

Nos 3 joueurs suivis

Avant le match, chacun des intervenants aura choisi un joueur à suivre particulièrement.

Pendant le débrief, retour sur leurs performances avec :

leur influence dans le jeu ;

leurs principales statistiques ;

leur heat map ;

; et l’analyse de chacun des intervenants.

Les autres joueurs : notes, Man et Merguez

Nous passerons ensuite en revue le reste de l’effectif marseillais avec nos appréciations individuelles.

Avec, comme toujours :

🏅 Le Man of the Match

🌭 La Merguez of the Match

Vos réactions au cœur du direct

Comme à chaque émission, une large place sera réservée à vos commentaires, vos questions et vos désaccords.

Rendez-vous donc à 14h30 pour l’avant-match puis à 16h50 pour le débrief complet de Angers – OM, en direct sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille.