Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Après avoir renversé Marseille au Vélodrome, Le Mans a confirmé son excellente dynamique en dominant Lille (2-1). Le promu occupe désormais la 13e place de Ligue 1.

Voir sur YouTube

Six jours après sa victoire spectaculaire contre l’OM (3-2), Le Mans a de nouveau fait tomber un club engagé dans la course aux places européennes. Les Manceaux se sont imposés 2-1 face à Lille, ce samedi soir, lors de la 12e journée de Ligue 1, grâce à un but d’Antoine Rabillard inscrit à la 88e minute. Ce deuxième succès consécutif permet au promu de prendre de l’air au classement.

Le Mans enchaîne contre l’OM et Lille

Le club sarthois compte désormais trois victoires cette saison. Avant cet enchaînement, il n’avait gagné que contre Lorient, le 19 septembre dernier, mais il avait déjà obtenu des résultats nuls face à Monaco, Lens, Nice et Brest. Cette série face à plusieurs équipes de premier plan accompagne la progression d’une équipe qui devait initialement lutter pour son maintien. Après la rencontre, l’entraîneur Patrick Videira a salué l’état d’esprit de son groupe sur L1+, tout en appelant ses joueurs à rester mesurés. Le technicien manceau a également participé aux célébrations avec les supporters, en rejoignant le kop pour chanter et sauter en tribune après le coup de sifflet final.

« On est des compétiteurs, on veut gagner tous les matchs. C’est vrai qu’on est sur une très bonne série. »

Patrick Videira garde les pieds sur terre

Après le succès obtenu au Vélodrome, Daniel Riolo avait comparé le travail de Patrick Videira à celui de Luis Enrique dans l’After Foot. Le coach du Mans avait accueilli cette comparaison avec humilité, rappelant le palmarès de l’entraîneur du Paris Saint-Germain et la différence entre leurs parcours.

« Je pense que les mots sont trop forts. Je le dis ouvertement, et je remercie Monsieur Riolo. Mais sincèrement, pour moi, Luis Enrique est sur une autre planète. Il a gagné trois Ligue des champions. C’est autre chose… »

Dans le vestiaire, Videira a aussi insisté sur la nécessité de conserver cet état d’esprit malgré les deux victoires obtenues en quelques jours. Les Manceaux ont finalement bénéficié d’un jour de repos supplémentaire, avec une reprise fixée au mardi plutôt qu’au lundi, avant la réception du Paris FC samedi prochain.