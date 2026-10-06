Arbitre pour Troyes – OM : une grande première !

L’OM connaît l’arbitre qui dirigera son déplacement à Troyes dimanche soir pour la reprise de la Ligue 1. Guillaume Paradis a été désigné pour cette rencontre de la 6e journée. Une grande première pour lui puisqu’il dirigera l’Olympique de Marseille pour la première fois en tant qu’arbitre principal.

Guillaume Paradis au sifflet dimanche soir

La Ligue a officialisé les désignations arbitrales pour la 6e journée de Ligue 1. Guillaume Paradis sera au sifflet de la rencontre entre Troyes et l’OM, programmée dimanche à 20h45.

Il sera assisté par Nicolas Durand et Julien Aube, tandis que Rémi Landry officiera comme quatrième arbitre. À la vidéo, Hamid Guenaoui et Hakim Ben El Hadj seront chargés de la VAR.

La particularité de cette désignation concerne surtout l’OM : Paradis a déjà croisé le club marseillais comme quatrième arbitre, notamment la saison dernière, mais il n’avait encore jamais dirigé une rencontre de l’OM en tant qu’arbitre central.

Déjà plusieurs matches de Ligue 1 cette saison

Guillaume Paradis n’est en revanche pas un novice dans l’élite. Promu dans le groupe des arbitres de Ligue 1 pour cette saison 2026-2027, il a notamment dirigé Toulouse – Lyon lors de la première journée, puis Troyes – Strasbourg et Auxerre – Brest.

Il connaît donc déjà parfaitement l’ESTAC puisqu’il était l’arbitre principal de Troyes – Strasbourg (2-6) début septembre.

Un rendez-vous important pour l’OM

Cette première avec Guillaume Paradis interviendra dans un contexte particulièrement important pour Marseille. Après une série très compliquée avant la trêve internationale, Bruno Genesio et ses joueurs doivent absolument relancer leur saison à Troyes.

La préparation du déplacement est également perturbée par plusieurs incertitudes physiques, notamment autour de Pierre-Emile Højbjerg, alors qu’Himad Abdelli, Amine Gouiri et Amine Harit présentent des évolutions plus rassurantes ces derniers jours.

Pour Guillaume Paradis aussi, ce Troyes – OM aura donc une saveur particulière : pour la première fois de sa carrière, il sera l’homme au sifflet d’une rencontre officielle de l’Olympique de Marseille.