L’Olympique de Marseille se rend à l’Abbé-Deschamps dimanche 29 novembre à 15 heures, pour affronter l’AJ Auxerre lors de la 12e journée de Ligue 1. Après sa défaite contre Le Mans et sa victoire européenne face au Levski Sofia, l’équipe de Bruno Genesio doit composer avec un calendrier resserré et plusieurs incertitudes dans son onze.

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Le contexte oppose deux formations aux situations différentes au classement, mais qui présentent toutes les deux des fragilités défensives. Cinquième avec 18 points, l’OM compte six longueurs d’avance sur Auxerre, quinzième avec 11 unités, tandis que les deux équipes restent sur des performances contrastées avant ce rendez-vous.

Auxerre veut profiter de sa fraîcheur à domicile

L’AJ Auxerre n’a plus gagné depuis son déplacement au Havre, remporté 3-1 le 18 octobre. Depuis cette rencontre, les joueurs de Will Still ont enregistré deux nuls et deux défaites, dont un revers lourd à Strasbourg (5-1), avant de ramener un point de Monaco le week-end dernier (1-1). Avec 25 buts encaissés en onze journées, la formation bourguignonne possède l’une des défenses les plus perméables du championnat. Son principal atout offensif reste Cameron Archer, auteur de six réalisations en neuf apparitions en Ligue 1. L’attaquant anglais pourrait notamment bénéficier des espaces laissés par une équipe marseillaise régulièrement portée vers l’avant.

Auxerre dispose également d’un avantage sur le plan de la récupération. Les joueurs de Will Still ont eu une semaine complète pour préparer la réception de l’OM, alors que les Marseillais ont joué jeudi soir en Ligue Europa contre le Levski Sofia.

L’OM doit rebondir après sa défaite contre Le Mans

Les Marseillais avaient enchaîné cinq victoires en championnat avant de s’incliner au Vélodrome face au Mans (2-3). Les Olympiens avaient pourtant pris deux buts d’avance, avant de perdre le contrôle de la rencontre en seconde période. Leur succès contre le Levski Sofia (1-0) leur a ensuite permis de repartir de l’avant sur la scène européenne. Avec 24 buts inscrits en onze journées, l’OM possède l’une des attaques les plus efficaces de Ligue 1. Amine Gouiri occupe une place importante dans cette dynamique avec huit buts et quatre passes décisives en championnat, tandis qu’Igor Paixão, Amine Harit et Himad Abdelli offrent plusieurs options dans le secteur offensif.

Le bilan défensif marseillais reste toutefois moins convaincant, avec 17 buts encaissés depuis le début de la saison. La gestion des organismes sera également surveillée par Bruno Genesio, qui pourrait modifier son équipe après la rencontre européenne disputée moins de trois jours avant le déplacement en Bourgogne.

Les compositions probables et les absents

Auxerre pourrait débuter avec Nardi dans le but, devant une défense composée de Diomandé, Siwe et Tuanzebe. Senaya, Ahamada, Danois et Oppegard sont annoncés au milieu, tandis que Faivre, Archer et Labeau-Lascary formeraient le trio offensif. Okoh, Dioussé, Fofana et Namaso sont annoncés absents, alors que Sy reste incertain. Côté marseillais, De Lange pourrait être protégé par une ligne composée de Weah ou Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd et Garcia. Nnadi et Höjbjerg sont attendus au milieu, avec Harit, Abdelli et Paixão en soutien d’Amine Gouiri. Cornelius et Emerson sont annoncés forfaits, tandis que Weah et Kondogbia sont incertains.

Un duel récemment équilibré

Les cinq dernières confrontations entre les deux équipes ont débouché sur trois victoires marseillaises et deux succès auxerrois. L’AJA avait remporté les deux matchs de la saison 2024-2025, au Vélodrome (3-1) puis à l’Abbé-Deschamps (3-0), avant que l’OM ne gagne les deux rencontres de la saison suivante sur le score de 1-0. L’analyse fournie pour cette rencontre retient un match ouvert, en raison des difficultés défensives des deux formations et de la forme de Cameron Archer et d’Amine Gouiri. Le scénario envisagé se conclut par une victoire de l’OM 2-1, avec une cote annoncée à 1,83 pour le succès marseillais.