Balerdi n’oublie pas l’OM et ses supporters !

Leonardo Balerdi n’a pas oublié Marseille. Désormais à l’AS Rome, l’ancien défenseur olympien a réagi après le succès de ses anciens coéquipiers à Troyes (0-2). Une attention qui rappelle son attachement au club, quelques semaines après avoir expliqué les raisons de son départ.

Un cœur pour saluer la victoire de l’OM

Leonardo Balerdi a partagé en story Instagram la publication de l’OM annonçant la victoire face à Troyes. Le défenseur argentin l’a accompagnée d’un cœur, adressant ainsi un signe de soutien à ses anciens partenaires.

Balerdi garde un oeil sur l’OM et ses supporters… https://t.co/cBwyJhQFNk — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 13, 2026

Cette réaction intervient après un succès important pour Marseille au Stade de l’Aube. Grâce aux buts d’Amine Harit et d’Himad Abdelli, les hommes de Bruno Genesio ont enfin interrompu leur série négative et retrouvé un peu d’air au classement.

Un départ choisi, mais un lien toujours présent

Après six saisons à Marseille, Balerdi avait ressenti le besoin de découvrir un autre environnement. En septembre, il avait expliqué les raisons de son départ au micro de DAZN, sans remettre en cause l’importance de son parcours olympien.

Dans les propos repris par Onze Mondial, l’Argentin confiait :

« J’ai senti que c’était le moment de partir. Parce que six ans dans un club, c’est beaucoup. Et six ans à l’OM, c’est quelque chose que tout le monde n’est pas capable de faire à notre époque. J’ai senti que c’était le moment pour découvrir un nouveau championnat. »

L’envie de changement s’accompagnait toutefois d’une réelle émotion au moment de quitter Marseille :

« Je voulais aussi me prouver que je pouvais faire quelque chose de différent. C’est pour ça que, quand la Roma est arrivée, j’étais trop content de partir. Triste, aussi, parce que ça signifiait la fin de mon histoire à Marseille, mais j’avais un peu besoin de changer d’air. »

Balerdi avait également consacré un message d’adieu aux supporters marseillais, remerciant le public, ses partenaires et les personnes rencontrées durant ses six saisons au club.

Sa réaction après Troyes prolonge ce lien : même sous d’autres couleurs, Balerdi garde une pensée pour l’OM.