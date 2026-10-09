« Choqué, incroyable… » Zidane impressionne ses joueurs…

Natif de Marseille et désormais sélectionneur de l’équipe de France, Zinédine Zidane semble déjà avoir marqué les esprits chez les Bleus. Manu Koné a notamment raconté avoir été impressionné par la proximité de son sélectionneur, mais aussi par une qualité technique toujours intacte malgré ses 54 ans.

« Ça fait plaisir d’être entraîné par Zinédine Zidane »

Après avoir succédé à Didier Deschamps à la tête des Bleus, Zinédine Zidane découvre ses joueurs dans son nouveau rôle de sélectionneur.

Et ses premières semaines semblent déjà avoir marqué Manu Koné. En conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC Sport, le milieu de l’AS Rome a souligné la dimension humaine de l’ancien numéro 10 français.

« Ça fait plaisir d’être entraîné par Zinédine Zidane, une légende mondiale. Il nous gère de façon humaine, très sincère, il est proche des joueurs ; il est dans le feeling, il nous prend en aparté. Il nous met tous en confiance, on est chacun naturel. Il m’a dit de jouer librement. »

Une approche qui semble rapidement avoir créé du lien entre Zidane et son groupe.

Sa technique impressionne toujours à 54 ans

Mais ce n’est pas seulement la gestion humaine de Zidane qui a surpris Manu Koné.

Le milieu français a surtout été marqué par les qualités techniques toujours affichées par son sélectionneur, vingt ans après la fin de sa carrière de joueur.

« Ce qui m’a le plus choqué, c’est sa palette technique, de voir qu’il a toujours cette technique, je me dis qu’à son époque, ça devait être incroyable. »

Une déclaration forcément particulière autour d’un Zinédine Zidane né à Marseille, qui reste une figure à part dans l’histoire du football français.

Des débuts réussis avec les Bleus

Sur le terrain, les débuts de Zidane à la tête de l’équipe de France ont également été positifs avec deux victoires lors de cette trêve internationale, face à la Turquie (1-0) puis à la Belgique (1-0).

Au-delà des résultats, c’est donc aussi la manière dont l’ancien entraîneur du Real Madrid commence à installer sa méthode qui retient l’attention.

Et à en croire Manu Koné, l’aura de Zinédine Zidane fonctionne toujours autant, y compris auprès d’une génération qui ne l’a quasiment pas connu comme joueur.