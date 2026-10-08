Comme l’OM, Lille veut reprendre la main sur l’exploitation de son stade !

Un autre concurrent direct de l’OM en Ligue 1 s’apprête à franchir un cap important sur le plan économique. Selon L’Équipe, le LOSC a trouvé un accord avec la Métropole Européenne de Lille pour solder un contentieux de 24 millions d’euros de loyers impayés et avance surtout vers le rachat de l’exploitation du Stade Pierre-Mauroy. Un dossier qui fait écho au projet marseillais autour du Vélodrome.

Lille vers la gestion totale du Stade Pierre-Mauroy

D’après L’Équipe, le LOSC et la Métropole Européenne de Lille ont trouvé un terrain d’entente pour régler les 24 millions d’euros de loyers impayés, intérêts non compris.

Mais l’essentiel est ailleurs : le club nordiste devrait également reprendre l’exploitation du Stade Pierre-Mauroy en rachetant ELISA, la filiale d’Eiffage qui gère aujourd’hui l’enceinte.

Le président de la MEL, Eric Skyronka, confirme que le LOSC aura alors la main sur l’ensemble de l’activité du stade :

« Le LOSC aura la gestion totale du stade, matches, concerts, événements, dans les mêmes conditions définies par la convention qui lie l’exploitant à la MEL. »

L’opération doit encore être validée institutionnellement, mais l’accord serait désormais très avancé, avec une finalisation attendue au plus tard début 2027.

Un levier économique majeur

Pour Lille, l’objectif est évident : ne plus être seulement utilisateur du stade mais devenir pleinement acteur de son exploitation.

Billetterie, concerts, événements, hospitalités, partenariats… autant de revenus qui peuvent venir renforcer directement le modèle économique du club.

Toujours selon L’Équipe, le LOSC présente aujourd’hui 60 millions d’euros de fonds propres positifs et n’aurait plus de dette au niveau français. Le rachat de l’exploitation du stade pourrait donc encore consolider sa valorisation.

Un parallèle évident avec l’OM et le Vélodrome

La situation rappelle forcément celle de l’OM, qui cherche lui aussi à reprendre davantage de contrôle sur l’exploitation de son stade municipal.

À Marseille, la question du Vélodrome est devenue centrale dans la réflexion autour de l’avenir économique du club. L’objectif est le même : mieux capter les recettes générées par l’enceinte et réduire la dépendance aux droits TV ou aux résultats sportifs.

Dans les deux cas, les clubs ne rachètent pas forcément les murs du stade, mais cherchent surtout à maîtriser l’exploitation commerciale de leur enceinte.

Une tendance de fond chez les grands clubs

Le mouvement est loin d’être anodin. Dans un contexte où les revenus audiovisuels sont devenus beaucoup moins prévisibles en Ligue 1, les clubs cherchent désormais des ressources plus stables.

Pour Lille comme pour Marseille, l’exploitation directe du stade représente donc un levier stratégique : plus de revenus, plus de contrôle, et potentiellement plus de valeur pour le club à moyen terme.

Le LOSC s’apprête donc à franchir une étape importante dans sa structuration économique. Et sur ce terrain-là aussi, l’OM n’est pas le seul grand club français à vouloir reprendre la main.