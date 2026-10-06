Debat FAQ en live à 13h : quel rôle pour Moumbagna et Koum à l’OM ?

FCMarseille vous donne rendez-vous ce mardi à partir de 13h pour un nouveau live diffusé sur notre chaîne Twitch. Nicolas Filhol sera accompagné de Valentin pour débattre de l’actualité de l’Olympique de Marseille et répondre en direct aux questions des supporters.

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Quel rôle pour Moumbagna ?

Le premier thème de l’émission sera consacré à Faris Moumbagna. Quelle place l’attaquant camerounais peut-il occuper dans l’effectif marseillais ? Son profil peut-il offrir une solution différente au staff ? Dans quel rôle pourrait-il être le plus utile à l’équipe ?

Nicolas Filhol et Valentin feront le point sur sa situation, ses qualités et les différentes options qui peuvent se présenter à lui à l’OM.

Quelle place pour Koum ?

Le deuxième débat concernera Koum. Le jeune Marseillais peut-il progressivement intégrer la rotation ? À quel poste et dans quel contexte pourrait-il obtenir sa chance ? Son profil répond-il à un besoin de l’effectif actuel ?

Le live permettra d’évoquer son potentiel, son évolution et la manière dont l’OM pourrait l’accompagner vers le groupe professionnel.

Posez vos questions en direct

Après ces deux premiers thèmes, l’émission vous appartient ! Vous pourrez proposer vos sujets et poser toutes vos questions dans le chat Twitch. Actualité de l’OM, choix du staff, performances individuelles, jeunes joueurs ou prochains rendez-vous : Nicolas Filhol et Valentin réagiront en direct à vos messages.

Rendez-vous ce mardi à 13h sur la chaîne Twitch de FCMarseille !