Après la victoire de l’OM face au Havre (4-3), retrouvez Débat Foot Marseille ce lundi à 17h30 sur YouTube et Twitch. Nicolas Filhol et Jean-Charles De Bono recevront Anthony Lapinta pour revenir sur la rencontre, le recadrage des jeunes par Bruno Genesio et les réalités de la formation dans le football.

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La fin de match face au Havre a laissé des questions malgré les trois points. Quels progrès retenir dans le jeu marseillais ? Pourquoi l’équipe a-t-elle perdu sa maîtrise ? Les performances individuelles, les résultats de la journée et le classement de Ligue 1 seront au programme de ce décrassage d’OM–HAC.

Genesio a-t-il raison de recadrer publiquement les jeunes ?

Les déclarations de Bruno Genesio alimenteront également les échanges. Très remonté après la rencontre, l’entraîneur marseillais a notamment reproché à Keyliane Abdallah et Nouhoum Kamissoko leur manque d’engagement et d’investissement.

Cette prise de parole était-elle nécessaire ? Quelle responsabilité pour le reste de l’équipe ? Comment maintenir l’exigence tout en faisant progresser les jeunes joueurs ? Nicolas Filhol soumettra ces questions à Jean-Charles De Bono et à notre invité, avec vos réactions dans le chat.

Anthony Lapinta : le rêve de devenir professionnel, et après ?

Le gros débat sera consacré au livre d’Anthony Lapinta, « Et maintenant… Qui suis-je ? ». À travers son parcours, nous aborderons l’éloignement familial, le rythme de la formation, la pression physique et mentale ainsi que la place de l’accompagnement psychologique.

Comment se construire lorsque le football occupe toute la place ? Quelles alternatives préparer si le projet professionnel s’arrête ? Anthony Lapinta sera également interrogé sur les conseils qu’il donnerait aux parents de jeunes footballeurs.

Rendez-vous dès 17h30 sur les chaînes YouTube et Twitch de Football Club de Marseille. Venez poser vos questions et participer au débat en direct !