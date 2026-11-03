La LFP a lancé son appel à candidatures pour les droits audiovisuels domestiques de la Ligue 1 sur la période 2027-2032. Le marché devra se positionner sur un lot unique, proposé selon deux configurations possibles, dont une distribution exclusive de Ligue 1+.

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Le Conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel a validé le lancement de cette procédure pour les cinq saisons comprises entre 2027/2028 et 2031/2032. La consultation concerne l’intégralité des rencontres de Ligue 1 et s’adresse aux acteurs intéressés par la commercialisation du championnat sur le marché domestique.

Un lot unique pour l’ensemble des rencontres

La LFP a choisi de regrouper les droits audiovisuels dans un lot unique. Les candidats pourront soit acquérir les droits de diffusion de tous les matches de Ligue 1, soit distribuer à titre exclusif le service Ligue 1+. Selon la Ligue, cette organisation doit permettre aux acteurs du marché de valoriser la compétition dans son ensemble. La LFP indique également que de nouvelles marques d’intérêt ont été exprimées pour le produit, tout en rappelant que la valeur commerciale repose sur l’attractivité globale du championnat.

Ligue 1+ au centre de la stratégie

Après une première saison d’existence, Ligue 1+ est présenté par la LFP comme un service disposant déjà de capacités de production maîtrisées et d’une base d’abonnés solide. La Ligue souhaite ainsi laisser le choix entre un modèle classique d’acquisition des droits et un partenariat de distribution exclusive construit autour de cette marque. Vincent Labrune, président de la LFP, estime que cette consultation doit permettre d’examiner les différentes options pour le développement et le rayonnement du championnat. Il cite notamment l’attractivité des clubs, les performances du Paris Saint-Germain, les talents révélés par la Ligue 1, les stades pleins et l’objectif de préserver la valeur pour les clubs tout en maintenant l’accessibilité pour les supporters.

Les offres attendues jusqu’au 3 décembre

Olivier Bramly, directeur général de LFP Media, explique que la procédure a été conçue pour laisser une capacité d’initiative aux candidats. Les offres seront évaluées selon leur capacité à créer de la valeur et à accompagner le développement de la Ligue 1 sur le long terme. Ouverte le 3 novembre 2026, la consultation se poursuivra jusqu’au 3 décembre 2026. Les propositions seront ensuite examinées dans le cadre de la procédure définie par la LFP et LFP Media.