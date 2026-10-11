ÉDITO OM : Sous pression : cette fois, il faut gagner

Après plus de trois semaines de trêve, l’OM retrouve la Ligue 1 avec une obligation simple : stopper la série noire. À Troyes, Marseille n’a plus vraiment le luxe de se contenter de progrès dans le jeu.

Le temps des explications touche à sa fin

On peut rappeler le calendrier difficile, les blessures, le mercato incomplet ou les progrès aperçus face au PSG. Tout cela est vrai. Mais Marseille reste 17e avec trois points et quatre défaites consécutives. À un moment, le contenu ne suffit plus. L’OM doit arrêter d’expliquer pourquoi il perd et recommencer à gagner.

Bruno Genesio a raison de rappeler que Troyes n’est pas un faire-valoir. Mais il ne faut pas non plus transformer chaque adversaire en montagne. L’OM se déplace chez le 16e, pas chez un candidat au titre. C’est précisément pour cela que la pression est forte : Marseille entre maintenant dans une série de rencontres supposées plus abordables. Si les points ne viennent pas contre ces équipes, alors les excuses vont devenir de plus en plus difficiles à entendre.

Troyes, le match pour relancer la machine

Genesio parle de « situation d’urgence », Angel Gomes explique qu’il n’y a ni peur ni crainte. Très bien. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain.

Une victoire à Troyes ne règlera pas tous les problèmes. Elle ne réparera ni le mercato ni le manque de profondeur du banc, et elle ne fera pas disparaître les absences de Højbjerg, Cornelius ou Weah. Mais elle peut stopper la spirale, redonner de la confiance et lancer ce marathon de huit matches en 29 jours. À l’inverse, une nouvelle défaite ferait entrer l’OM dans une autre dimension de crise.

Le club n’a plus besoin de promesses, d’analyses ou de discours rassurants. Dimanche, il doit simplement gagner.