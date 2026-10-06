Équipe de France : la France de Zidane renverse tout en quinze minutes ! Nouveau seum pour la Belgique…

L’équipe de France a signé un succès spectaculaire face à la Belgique au Stade de France. Menés 1-0 jusqu’à l’entrée du dernier quart d’heure, les Bleus de Zinédine Zidane ont complètement retourné la rencontre pour finalement s’imposer 4-1, portés par des changements décisifs et une fin de match totalement folle.

La Belgique punit les Bleus avant la pause

Zinédine Zidane avait choisi un 4-3-3 avec Guillaume Restes dans le but, Maxence Lacroix et Leny Yoro en défense, tandis qu’Estéban Lepaul accompagnait Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devant.

La France a rapidement pris le contrôle du ballon et s’est procuré plusieurs situations, sans réussir à concrétiser.

La Belgique s’est montrée beaucoup plus réaliste. À la 35e minute, Roméo Lavia a parfaitement lancé Dodi Lukebakio dans le dos de la défense française, et l’attaquant belge n’a pas tremblé pour ouvrir le score.

Les Bleus ont donc regagné les vestiaires menés 1-0, malgré une première période globalement dominée.

Zidane change tout à l’heure de jeu

La France a continué de pousser après la pause, mais sans parvenir à trouver la faille.

Zidane a alors décidé de modifier son animation offensive avec les entrées de Michael Olise, Rayan Cherki et Lucas Da Cunha à l’heure de jeu.

Des changements qui ont complètement transformé le visage des Bleus. À la 77e minute, Désiré Doué a égalisé d’une frappe croisée pour remettre la France dans le match, 5 minutes après son entrée en jeu.

Quatre minutes plus tard seulement, Rayan Cherki a donné l’avantage aux Bleus, parfaitement servi par Olise.

Quatre buts en quinze minutes

La Belgique a ensuite totalement craqué. Olise a inscrit le troisième but français à la 88e minute, avant de récidiver deux minutes plus tard pour porter le score à 4-1.

En seulement un quart d’heure, les Bleus sont donc passés d’une défaite 1-0 à un large succès.

Une fin de match spectaculaire qui vient conclure de la meilleure des manières la première trêve internationale de l’ère Zinédine Zidane.

Menée pendant près d’une heure, la France a surtout montré une énorme capacité de réaction, avec un coaching de Zidane qui a complètement fait basculer la rencontre.