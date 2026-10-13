Ex OM : ça ne s’arrange pas pour Milik…

Les galères continuent pour Arkadiusz Milik. L’ancien attaquant de l’OM s’est de nouveau blessé dimanche avec la Juventus Turin. Le Polonais, qui n’a disputé que 34 minutes depuis juin 2024, est victime d’un nouveau problème musculaire et reste dans une situation sportive très compliquée.

Une nouvelle blessure pour Milik

Selon L’Équipe, qui relaie une information de La Gazzetta dello Sport, Arkadiusz Milik a été victime dimanche d’un nouveau souci physique.

Cette fois, l’attaquant souffrirait d’un problème musculaire, qui serait davantage lié à de la fatigue qu’à une blessure grave.

Mais dans son cas, cette nouvelle alerte s’ajoute surtout à une succession impressionnante de pépins depuis maintenant plus de deux ans.

Seulement 34 minutes depuis juin 2024

Le chiffre résume à lui seul les difficultés du Polonais.

Depuis juin 2024, Milik n’a disputé que 34 minutes de compétition, entre la fin du mois de mars et le début du mois d’avril dernier.

Le joueur de 32 ans avait notamment été victime d’une blessure au genou avec la sélection polonaise, qui lui avait fait manquer l’intégralité de la saison 2024-2025.

Depuis son retour, il n’a jamais réussi à réellement enchaîner.

Même plus inscrit en Serie A et en Ligue Europa

La situation est devenue encore plus compliquée cette saison.

Milik a été convoqué à deux reprises sur le banc avec la Juventus, avant d’être écarté des listes pour la Serie A et la Ligue Europa.

À ce jour, l’ancien Marseillais ne peut donc jouer qu’en Coupe d’Italie.

La Juventus doit justement affronter Sassuolo en huitièmes de finale début décembre, mais cette nouvelle alerte physique vient encore repousser les perspectives de retour.

Passé par l’OM entre 2021 et 2022, Arkadiusz Milik traverse donc une période particulièrement difficile. Entre blessures à répétition, manque de temps de jeu et place réduite dans l’effectif turinois, l’ancien attaquant marseillais peine toujours à retrouver une véritable continuité.