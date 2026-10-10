Ex OM : De Zerbi refait le coup du stage !

Roberto De Zerbi tente une méthode qu’il connaît bien. Désormais à la tête de Tottenham, l’ancien entraîneur de l’OM va emmener son groupe en stage à Marbella après le déplacement à Manchester United. Un choix destiné à resserrer les liens dans un effectif profondément remanié et à tenter de relancer une équipe qui connaît un début de saison très compliqué.

Direction Marbella pour Tottenham

Selon la BBC, Tottenham s’envolera pour l’Espagne après son match de Premier League face à Manchester United.

Le groupe de Roberto De Zerbi doit passer plusieurs jours à Marbella, dans le sud du pays, avec l’objectif de travailler dans un contexte différent et surtout de renforcer la cohésion d’un effectif largement renouvelé cet été.

Les Spurs connaissent un début de saison très difficile, avec seulement deux matchs nuls en cinq rencontres et aucune victoire.

La BBC souligne également que ce type de déplacement reste assez inhabituel à ce moment de la saison, d’autant plus juste après une trêve internationale.

Une méthode qui rappelle son passage à l’OM

Pour les supporters marseillais, cette décision rappellera forcément certains choix effectués par De Zerbi lorsqu’il dirigeait l’OM.

L’Italien aime utiliser ce type de rassemblement pour sortir son groupe du quotidien, multiplier les échanges et tenter de recréer une dynamique collective dans les périodes compliquées.

À Tottenham, le contexte s’y prête particulièrement.

Le club londonien a dépensé plus de 250 millions de livres durant l’été et accueilli dix nouveaux joueurs, dont plusieurs recrues arrivées lors de la dernière semaine du mercato. Le calendrier et la trêve internationale ont donc laissé peu de temps au staff pour véritablement travailler avec l’ensemble du groupe.

De Zerbi cherche déjà le déclic

Avec neuf jours entre Manchester United et le prochain match face à Coventry, Tottenham a choisi de profiter de cette fenêtre pour organiser ce stage.

L’objectif est clair : créer des automatismes, renforcer la cohésion et surtout casser une dynamique négative.

Une méthode bien connue de Roberto De Zerbi, qui tente donc déjà à Londres de reproduire certaines recettes utilisées lors de ses précédentes expériences.