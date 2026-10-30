Ancien joueur de l’OM et entraîneur de Rodez, Didier Santini a dû s’arrêter pour subir une opération des cervicales le 23 octobre. Il raconte les difficultés physiques qui l’empêchaient d’accompagner ses joueurs et les premiers progrès de sa récupération.

Voir sur YouTube

Dans un entretien accordé à L’Équipe, publié le 29 octobre, Didier Santini revient sur les semaines qui ont précédé son intervention. Le technicien de 58 ans explique avoir ressenti un premier malaise le 8 septembre, alors qu’il prenait un café avec son président, Pierre-Olivier Murat. Les examens ont ensuite révélé, selon son récit, une compression de la moelle épinière nécessitant une opération. Il reconnaît avoir d’abord demandé s’il pouvait attendre la fin de saison.

« Ma tête voulait, pas mon corps »

Malgré les alertes, l’entraîneur a longtemps voulu poursuivre son travail. Avec le recul, il décrit surtout l’épuisement provoqué par des tâches qui faisaient partie de son quotidien à Rodez. Prendre la parole devant le vestiaire lui demandait un effort important, suivi d’une longue récupération. Il exprime aussi ses regrets de ne pas avoir pu aider davantage son équipe pendant cette période :

Je pense, avec le recul, que je n’ai pas donné grand-chose cette saison à mes joueurs.

À chaque causerie de dix minutes, je devais récupérer pendant une heure et demie.

Ma tête voulait, pas mon corps.

Les premiers progrès après l’opération

Son retour sur les terrains n’est pas daté dans cet entretien. Santini explique vouloir désormais respecter les consignes qui lui ont été données : dormir avec une minerve, éviter les déplacements en voiture et prendre son traitement. Un point est prévu début décembre pour envisager le démarrage de la rééducation. Il espère également pouvoir assister à des entraînements en restant attentif à ses mouvements. Dans l’immédiat, il décrit les gestes retrouvés au quotidien :