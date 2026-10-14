Ex OM : Flamini raconte la double vie qui a préparé son étonnante reconversion !

Mathieu Flamini n’a pas attendu de raccrocher les crampons pour préparer son avenir. Dans le podcast « Anatomie d’une décision » de L’Express, dont les propos sont relayés par Foot Mercato, l’ancien milieu de l’OM raconte comment il s’est lancé dans la chimie verte pendant sa carrière. Une aventure entrepreneuriale née d’une passion pour l’environnement, bien avant de devenir son activité principale.

Une passion née sur les plages du sud de la France

Bien avant son départ de l’OM pour Arsenal, Mathieu Flamini avait développé une sensibilité particulière à la protection de l’environnement. Dans cet entretien, il explique le rôle de son enfance et des sorties avec son père :

« J’ai grandi en bord de mer dans le sud de la France. Avec un papa apnéiste par passion. Depuis très jeune, j’avais la chance d’aller avec lui et participer à des collectes de plastique sur les plages. J’étais un grand fan de Commandant Cousteau. Depuis très jeune, j’ai eu cette opportunité de comprendre les impacts négatifs de l’être humain sur la planète. Une passion qui s’est développée en parallèle de la passion du football. »

L’ancien Marseillais présente ainsi sa reconversion comme le prolongement d’un intérêt personnel, et non comme une idée apparue au moment de quitter les terrains.

À Milan, Flamini préparait déjà sa seconde carrière

Sa reconversion dans la chimie verte avec GFBiochemicals a commencé alors qu’il était encore footballeur. Le Français raconte avoir consacré une partie de son temps libre à l’apprentissage et à la construction de son entreprise :

« Après les siestes, certains joueurs préfèrent jouer à la PlayStation, faire du shopping ou aller se promener. Moi, c’est vrai que j’ai décidé de prendre une voie un petit peu différente : d’apprendre et de me développer et de participer à la création de cette entreprise. À l’époque, je jouais à l’AC Milan. Sur mon temps libre, ça me permettait de me focaliser sur cette aventure-là. »

Flamini explique également avoir préféré rester discret sur ce projet à ses débuts. Il voulait maîtriser son sujet avant d’en parler publiquement, en continuant à se former et en s’entourant des bonnes personnes. Un apprentissage d’autant plus inattendu qu’il reconnaît ne pas avoir particulièrement apprécié la chimie à l’école.

Plus de dix ans pour transformer l’idée en produit

L’ancien milieu décrit un projet industriel centré sur l’acide lévulinique, avec l’objectif de développer des alternatives à certains ingrédients issus du pétrole. Mais cette ambition a nécessité bien plus de patience qu’il ne l’imaginait :

« Ce qu’ils ont oublié de nous dire, c’est que ça prendrait plus de dix ans pour passer d’une idée à un produit commercialisé. »

Flamini, qui avait déjà rappelé son attachement à Marseille et à ses anciens clubs, poursuit donc une trajectoire singulière loin du terrain. Son témoignage met surtout en lumière les années d’apprentissage et de travail nécessaires pour construire cette seconde carrière.