Ex OM : le joli but d’Ange Lago !

Ange Lago continue de se montrer sous les couleurs de Dijon. L’ancien attaquant de l’OM a inscrit le deuxième but du DFCO lors de la victoire face à Metz (4-2), ce lundi 12 octobre, en clôture de la 8e journée de Ligue 2. Une soirée réussie pour le jeune buteur, contrairement à Grégory Proment pour sa première sur le banc messin.

Lago profite d’une erreur pour faire le break

Après une entame durant laquelle Metz a tenté de presser haut, Dijon a rapidement pris l’avantage. Hugo Vargas-Rios a débloqué la rencontre grâce à une superbe frappe lointaine, venue se loger dans la lucarne de Jonathan Fischer.

Ange Lago a ensuite participé à l’excellente première période bourguignonne. Profitant d’un dégagement manqué de la défense messine, l’ancien Marseillais a trompé le gardien pour porter le score à 2-0. Un but important, qui a permis au DFCO de creuser l’écart avant que Metz puisse réagir.

Le festival d’Ange Lago qui double la mise pour Dijon !!! https://t.co/Tpxy1DHnmy — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 12, 2026

Dijon prend le large et résiste au retour messin

Les difficultés défensives des Grenats ne se sont pas arrêtées là. Julio Tavares a ajouté un troisième but sur un ballon piqué, avant que Pape Moussa Fall ne réduise l’écart de la tête sur un centre de Jessy Deminguet. Dijon a ainsi rejoint les vestiaires avec deux buts d’avance.

En seconde période, une nouvelle erreur de Fischer a permis à Quentin Bernard d’inscrire le quatrième but dijonnais à la 69e minute. Le doublé de Fall en fin de rencontre n’a pas suffi à relancer Metz, finalement battu 4-2.

L’ancien Marseillais poursuit son apprentissage en Ligue 2

Quelques semaines après son départ de l’OM pour rejoindre Dijon, Lago trouve donc une nouvelle occasion de se mettre en évidence. Son passage en Bourgogne doit lui permettre de poursuivre sa progression après son parcours avec la réserve olympienne.

FCM avait déjà relayé son premier but avec Dijon face à Laval, lors d’une victoire 3-2. Cette nouvelle réalisation contre Metz vient enrichir ses débuts sous ses nouvelles couleurs.

Pour Ange Lago, l’objectif sera désormais d’enchaîner : ce but constitue une nouvelle occasion de gagner la confiance de son staff et de s’installer dans l’attaque dijonnaise.