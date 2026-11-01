Lucas Ocampos a inscrit un but spectaculaire samedi soir au Mexique. L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille s’est illustré d’un retourné acrobatique exceptionnel lors du match entre Monterrey et Tijuana (3-3). Une réalisation qui fait déjà le tour des réseaux sociaux.

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Quel geste de Lucas Ocampos ! L’ancien joueur de l’OM a signé l’un des buts les plus spectaculaires du week-end, samedi 31 octobre, lors de la 15e journée du championnat mexicain.

À la 57e minute, sur un centre d’Óliver Torres, l’Argentin a réalisé un magnifique retourné acrobatique dans la surface, expédiant le ballon dans la lucarne adverse. Une inspiration géniale qui a permis à Monterrey de prendre provisoirement l’avantage (3-2).

Un bijou qui ne suffit pas à Monterrey

Malgré ce geste de grande classe, les Rayados n’ont pas réussi à conserver leur avantage. Trois minutes plus tard, Adonis Preciado a égalisé pour Tijuana, scellant le score à 3-3.

Passé par l’Olympique de Marseille, Lucas Ocampos continue donc de faire parler de lui au Mexique. Et cette fois, c’est pour une réalisation qui mérite largement le détour.

Découvrez la vidéo de son incroyable retourné acrobatique :