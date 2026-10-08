Mercato ex OM : Medhi Benatia dans le viseur d’un grand club européen ?

Quelques mois après son départ de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia pourrait déjà retrouver un poste de dirigeant. Désormais consultant sur Canal+, l’ancien directeur du football de l’OM figure parmi les profils étudiés par l’AC Milan pour renforcer sa direction sportive, selon les informations de Matteo Moretto relayées par Foot Mercato.

L’AC Milan étudie le profil de Benatia

Après son départ de l’OM en fin de saison dernière, Medhi Benatia avait choisi de prendre du recul en rejoignant Canal+ comme consultant.

Mais l’ancien international marocain pourrait rapidement retrouver les coulisses d’un grand club européen.

Selon Matteo Moretto, l’AC Milan travaille actuellement sur plusieurs profils afin de réorganiser sa direction sportive. Aucun candidat ne se détacherait encore clairement, mais de nouveaux échanges sont prévus dans les prochaines semaines.

Le journaliste espagnol cite notamment Benatia :

« Je voudrais mettre un instant en avant le profil de Medhi Benatia, ancien défenseur et ancien directeur sportif de Marseille, qui serait ravi de revenir travailler en Italie, un pays qu’il connaît très bien. »

Un pays que Benatia connaît parfaitement

L’hypothèse milanaise aurait une certaine logique pour l’ancien dirigeant marseillais.

Avant sa reconversion, Benatia a longtemps évolué en Serie A, sous les couleurs de l’Udinese, l’AS Roma et la Juventus. Il connaît donc parfaitement l’environnement du football italien.

Toujours selon Matteo Moretto, Benatia serait ouvert à l’idée de revenir travailler en Italie si une opportunité concrète se présentait.

Pour le moment, il ne s’agit toutefois que d’un profil étudié parmi plusieurs autres. Aucun accord ni négociation avancée n’est annoncé.

De possibles retrouvailles avec Rabiot

Un éventuel départ à Milan pourrait également conduire Benatia à retrouver Adrien Rabiot.

L’ancien directeur du football de l’OM avait joué un rôle central dans l’arrivée du milieu international français à Marseille, avant son départ pour l’AC Milan à l’été 2025.

Les retrouvailles restent évidemment très hypothétiques à ce stade.

Quelques mois seulement après avoir quitté Marseille, Medhi Benatia pourrait donc déjà être tenté par un nouveau projet de très haut niveau. Mais pour l’heure, l’AC Milan en est encore au stade de la réflexion et aucun nom ne semble avoir pris une longueur d’avance.