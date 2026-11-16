Plus de trente ans après son passage à l’Olympique de Marseille, Sonny Anderson conserve un attachement particulier au club phocéen. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, l’ancien buteur brésilien explique suivre les résultats de l’OM, notamment en raison de son amitié avec Bruno Genesio. Il revient également sur ses six mois particulièrement réussis sous le maillot olympien.

Passé par l’OM entre novembre 1993 et juin 1994, Sonny Anderson n’a pas oublié Marseille. L’ancien attaquant, qui a ensuite marqué l’histoire de l’AS Monaco et de l’Olympique Lyonnais, reste attentif aux performances de plusieurs clubs français.

Et si le Brésilien suit toujours l’actualité marseillaise, c’est notamment grâce à une relation particulière avec l’entraîneur olympien.

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« Je suis l’OM pour Bruno Genesio, mon ami »

Interrogé par Nice-Matin sur les équipes qu’il continue de suivre en Ligue 1, Sonny Anderson a spontanément évoqué le club phocéen et son entraîneur.

« Je suis Lyon, le PSG, l’OM pour Bruno Genesio mon ami, et Monaco. Pour l’ASM, j’espère que ça ne va pas faire comme la saison dernière avec un bon début et une fin compliquée. Là, il y a un coach, Filipe Luis, qui a réussi avec Flamengo. Mais il faut voir s’ils vont être capables d’assumer Coupe d’Europe et championnat sur la durée… »

Une déclaration qui témoigne de son attachement à Bruno Genesio, passé par le banc de Lyon entre 2015 et 2019. L’ancien buteur brésilien conserve ainsi un regard attentif sur Marseille, actuellement engagé dans une belle remontée au classement.

« À l’OM, en 20 matchs, j’ai marqué 16 buts »

Sonny Anderson a également été invité à choisir entre ses trois expériences françaises : Marseille, Monaco et Lyon. Un choix impossible pour l’ancien international brésilien.

« Impossible, je garde les trois ! C’est trois expériences différentes mais réussies. Je n’ai pas été champion à l’OM mais en 20 matchs, j’ai marqué 16 buts. À Monaco, je finis meilleur buteur du championnat, meilleur joueur, je gagne le titre. Et à Lyon, je réalise le rêve des gens en gagnant le premier titre de champion là-bas. »

Les chiffres avancés par Anderson correspondent bien à son bilan en championnat : 16 buts en 20 rencontres de Division 1, comme le confirme notre base historique des joueurs de l’OM↗. Toutes compétitions confondues, le Brésilien avait disputé 24 matchs sous le maillot olympien.

Trente-deux ans après son départ, Sonny Anderson garde donc un souvenir particulièrement positif de Marseille. Et la présence de son ami Bruno Genesio sur le banc olympien lui donne aujourd’hui une raison supplémentaire de suivre les résultats du club.