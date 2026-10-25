Buteur et passeur décisif lors de la victoire de Lens contre le Paris FC (2-1), Florian Thauvin pense toujours à l’équipe de France. L’ancien joueur de l’OM veut retrouver les Bleus et découvrir Zinédine Zidane dans son rôle de sélectionneur. Une ambition qu’il relie autant à ses performances actuelles qu’à son histoire avec le maillot bleu.



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Thauvin garde les Bleus en tête

Samedi soir, Florian Thauvin a encore été décisif avec Lens. Il a égalisé face au Paris FC avant de participer au but de la victoire inscrit par Thorgan Hazard. Une prestation qui prolonge son début de saison remarqué avec le club lensois↗.

Après la rencontre, l’ancien Marseillais a parlé de son avenir international dans des propos recueillis au stade Bollaert-Delelis par Eloïse De Mester pour Lensois.com. Lensois.com↗

« Bien évidemment que j’ai envie d’aller en équipe de France parce que j’aime l’équipe de France, parce que j’ai une histoire avec l’équipe de France. J’ai gagné deux Coupes du monde, une en jeunes, une en A. Donc j’y suis énormément attaché. Et puis, bien évidemment, ce serait un rêve de découvrir Zidane. »

Une candidature à entretenir sur le terrain

Thauvin fait référence à ses titres mondiaux avec les moins de 20 ans en 2013 et avec l’équipe de France A en 2018. À 33 ans, il ne considère pas son parcours en Bleu comme terminé. Sa déclaration exprime une envie de sélection, sans présumer des choix que fera Zinédine Zidane.

L’ancien Olympien dispose d’un argument concret : ses performances avec Lens. Avant de marquer contre le Paris FC, il avait déjà délivré deux passes décisives face à Lyon↗. À chaque sortie décisive, Thauvin entretient ainsi l’espoir de porter de nouveau le maillot français — et de travailler pour la première fois sous les ordres de Zidane.